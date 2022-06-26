Bloomberg: страны G7 окажут Украине бессрочную помощь

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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Kugler, шольц олаф, g7, большая семерка
Лидеры G7 готовятся подписать несколько проектов по Украине Фото:

В ходе саммита «Большой семерки» лидеры стран-участниц международного клуба обязались оказывать Украине бессрочную помощь «столько, сколько потребуется». Согласно подписанному главами государств проекту заявления, пакет помощи предусматривает как финансовую, так и дипломатическую поддержку.

«Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку. Будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — пишет Bloomberg со ссылкой на текст проекта.

В качестве источника финансирования Украины стороны рассматривают возможность использования доходов от пошлин. Сообщается также, что, помимо данного проекта заявления, стороны в течение сессии саммита рассмотрят и подпишут еще три.

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В ходе саммита «Большой семерки» лидеры стран-участниц международного клуба обязались оказывать Украине бессрочную помощь «столько, сколько потребуется». Согласно подписанному главами государств проекту заявления, пакет помощи предусматривает как финансовую, так и дипломатическую поддержку. «Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку. Будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — пишет Bloomberg со ссылкой на текст проекта. В качестве источника финансирования Украины стороны рассматривают возможность использования доходов от пошлин. Сообщается также, что, помимо данного проекта заявления, стороны в течение сессии саммита рассмотрят и подпишут еще три.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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