Bloomberg: страны G7 окажут Украине бессрочную помощь

Лидеры G7 готовятся подписать несколько проектов по Украине Фото: Bundesregierung\Kugler

В ходе саммита «Большой семерки» лидеры стран-участниц международного клуба обязались оказывать Украине бессрочную помощь «столько, сколько потребуется». Согласно подписанному главами государств проекту заявления, пакет помощи предусматривает как финансовую, так и дипломатическую поддержку.

«Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку. Будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — пишет Bloomberg со ссылкой на текст проекта.

В качестве источника финансирования Украины стороны рассматривают возможность использования доходов от пошлин. Сообщается также, что, помимо данного проекта заявления, стороны в течение сессии саммита рассмотрят и подпишут еще три.