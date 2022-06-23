Пермяки в соцсетях с грустью прощаются с Юрием Шатуновым

Пермяки в городских пабликах социальной сети «ВКонтакте» прощаются с солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым и вспоминают его любимые песни. О его смерти стало известно 23 июня.
«Сколько Юрка разбил детских юных девчачьих сердец в конце 80-х на каких-то умопомрачительных, сумасшедших многотысячных стадионах. Сколько Разин поимел с них миллионов, одному Богу известно. Пережил покушение в 90-х и уехал в Германию, оставшись искренним и добрым человеком. Кузнецов написал ему простые и романтические песни, которые поют до сих пор уже те повзрослевшие девчонки и их дети и внуки», — написал в паблике «Подслушано Пермь» Денис Катаев. Пост с сообщением о смерти певца только в одном городском сообществе собрал 72 комментария за три часа.
Пермяки вспоминают о своем молодости и детстве
Скриншот «ВКонтакте»
Кто-то пишет кратко, но с не меньшей горечью
Скриншот «ВКонтакте»
Некоторые ласково называют певца «Юрочка»
Скриншот «ВКонтакте»
«Мы тебя как живого будем любить вечно», — пишут пермяки
Скриншот «ВКонтакте»
Многие выкладывают его фотографии разных лет жизни, прикрепляют песни
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Пермяки в городских пабликах социальной сети «ВКонтакте» прощаются с солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым и вспоминают его любимые песни. О его смерти стало известно 23 июня. «Сколько Юрка разбил детских юных девчачьих сердец в конце 80-х на каких-то умопомрачительных, сумасшедших многотысячных стадионах. Сколько Разин поимел с них миллионов, одному Богу известно. Пережил покушение в 90-х и уехал в Германию, оставшись искренним и добрым человеком. Кузнецов написал ему простые и романтические песни, которые поют до сих пор уже те повзрослевшие девчонки и их дети и внуки», — написал в паблике «Подслушано Пермь» Денис Катаев. Пост с сообщением о смерти певца только в одном городском сообществе собрал 72 комментария за три часа. Ранее URA.RU сообщали, что звезда «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников много лет хорошо общался с умершим певцом Юрием Шатуновым. Они даже планировали выпустить совместную песню.