Сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области опубликовали видео остатков пассажирского автобуса, сгоревшего на автодороге Курган—Тюмень. Кадры появились на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».
«В 13 часов 42 минуты 26.06.2022 г. поступило сообщение о пожаре в 5 км от села Исетское в пассажирском автобусе, следовавшего по маршруту „Тюмень—Курган“», — описала ранее инцидент пресс-служба управления. Прибывшие две пожарные машины потушили загоревшийся транспорт.
Пострадавших во время инцидента нет. Всех пассажиров оперативно перевезли в село Исетское. В справочной службе курганского автовокзала рассказали, что всех пассажиров рассадили на попутный транспорт и они продолжили свой путь в Курган.
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Сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области опубликовали видео остатков пассажирского автобуса, сгоревшего на автодороге Курган—Тюмень. Кадры появились на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». «В 13 часов 42 минуты 26.06.2022 г. поступило сообщение о пожаре в 5 км от села Исетское в пассажирском автобусе, следовавшего по маршруту „Тюмень—Курган“», — описала ранее инцидент пресс-служба управления. Прибывшие две пожарные машины потушили загоревшийся транспорт. Пострадавших во время инцидента нет. Всех пассажиров оперативно перевезли в село Исетское. В справочной службе курганского автовокзала рассказали, что всех пассажиров рассадили на попутный транспорт и они продолжили свой путь в Курган. Ранее URA.RU сообщало, что очевидцы сообщили о возгорании автобуса на трассе Курган—Тюмень. Информация появилась в городских соцсетях.