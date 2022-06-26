Жителей просят оплатить «карту актера» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мошенники ищут среди жителей Ноябрьска (ЯНАО) актеров, готовых сняться в популярном сериале «Адаптация». Участникам нужно лишь оплатить бейдж, изготовление которого стоит 409 рублей, сообщают горожане в соцсетях.

«Ищем персонал в массовку для съемок третьего сезона „Адаптация“. Приглашаем на кастинг массовки участников возрастом от 16 до 65 лет. Оплата: 2340 рублей за смену. Место: Ноябрьск», — опубликовали в группе «Происшествия Ноябрьск». Позже администраторы группы удалили пост и написали опровержение. «Не вздумайте переводить деньги!» — сообщили владельцы сообщества.

Один из жителей Ноябрьска отправил свое резюме мошенникам и получит ответ, в котором говорится, что его кандидатура утверждена на съемки, однако без наличия специального бейджа сниматься в сериале он не может. «Стоимость изготовления и доставки бейджа — 409 рублей. Затраченная вами сумма на изготовление бейджа возмещается вам в конце первого съемочного дня», — говорится в сообщениях, которые опубликовал Evgeniy Nord. Пользователи сообщают, что подобное объявление о съемках сериала публикуют во всех городских пабликах.

Сериал «Адаптация» выходит на ТНТ с 2017 года. Съемки кинокартины проходили в Мурманске.

Ранее URA.RU сообщало, что с жителей Тюмени мошенники собирали деньги за участие в съемках сериала «СашаТаня». Горожанам также предлагали оформить «карту актера», стоимостью 3 000 рублей.

Мошенники ищут массовку к сериалу «Адаптация» Происшествия Ноябрьск

С желающих сняться в кино требуют перечислить деньги Фото: Evgeniy Nord