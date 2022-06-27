Акции компании, обслуживающей проекты в ЯНАО, резко подорожали

Акции компании «Совкомфлот» за день подорожали на 15% Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Цена акций компании «Совкомфлот», обслуживающей проекты «Новый Порт», «Ямал СПГ», «Арктик СПГ 2» в ЯНАО, выросла на Мосбирже на 14,89%. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на данные торгов.

«Стоимость акций компании „Совкомфлот“ в ходе торгов на Московской бирже росла более чем на 14%, до 44,9 рубля, достигая максимума с 20 мая 2022 года», — сообщает агентство.

Компания «Совкомфлот» — один из мировых лидеров по морским перевозкам сжиженного природного газа, нефти и ее производных. В ее составе 111 судов, обслуживающих проекты в ЯНАО, на Сахалине и за рубежом.

Ранее URA.RU рассказало о том, что в флот ПАО «НОВАТЭК» насчитывает 28 судов. Компания планирует построить еще 30 танкеров.