Акции компании, обслуживающей проекты в ЯНАО, резко подорожали

Цена акций компании «Совкомфлот», обслуживающей проекты «Новый Порт», «Ямал СПГ», «Арктик СПГ 2» в ЯНАО, выросла на Мосбирже на 14,89%. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на данные торгов.
«Стоимость акций компании „Совкомфлот“ в ходе торгов на Московской бирже росла более чем на 14%, до 44,9 рубля, достигая максимума с 20 мая 2022 года», — сообщает агентство.
Компания «Совкомфлот» — один из мировых лидеров по морским перевозкам сжиженного природного газа, нефти и ее производных. В ее составе 111 судов, обслуживающих проекты в ЯНАО, на Сахалине и за рубежом.
Ранее URA.RU рассказало о том, что в флот ПАО «НОВАТЭК» насчитывает 28 судов. Компания планирует построить еще 30 танкеров.
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Цена акций компании «Совкомфлот», обслуживающей проекты «Новый Порт», «Ямал СПГ», «Арктик СПГ 2» в ЯНАО, выросла на Мосбирже на 14,89%. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на данные торгов. «Стоимость акций компании „Совкомфлот“ в ходе торгов на Московской бирже росла более чем на 14%, до 44,9 рубля, достигая максимума с 20 мая 2022 года», — сообщает агентство. Компания «Совкомфлот» — один из мировых лидеров по морским перевозкам сжиженного природного газа, нефти и ее производных. В ее составе 111 судов, обслуживающих проекты в ЯНАО, на Сахалине и за рубежом. Ранее URA.RU рассказало о том, что в флот ПАО «НОВАТЭК» насчитывает 28 судов. Компания планирует построить еще 30 танкеров.