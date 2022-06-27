27 июня 2022

В Тюмени завоют сирены и отключится телевидение

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Рабочий визит Дубровского в Златоуст и Миасс. Челябинск, мчс, рупор, сирена, громкоговоритель, тревога, оповещение
О вероятной ЧС тюменцам сообщат 20 июля в рамках учений Фото:

В Тюмени проведут проверку системы оповещения населения о ЧС: включат сирены и перехватят сигналы телевещания. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе правительства области.

«20 июля (с 10:40 местного времени) будет проведена комплексная проверка работоспособности региональной системы оповещения населения Тюменской области. Зазвучат сирены „Внимание всем!“, будет перехвачен эфир телевещания», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства Тюменской области.

Узнать о том, как вести себя в случае тревоги, тюменцы смогут на федеральных каналах и радиостанциях. Их стандартные эфиры отключатся, а дикторы передадут информацию о произошедшей ситуации.

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В Тюмени проведут проверку системы оповещения населения о ЧС: включат сирены и перехватят сигналы телевещания. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе правительства области. «20 июля (с 10:40 местного времени) будет проведена комплексная проверка работоспособности региональной системы оповещения населения Тюменской области. Зазвучат сирены „Внимание всем!“, будет перехвачен эфир телевещания», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства Тюменской области. Узнать о том, как вести себя в случае тревоги, тюменцы смогут на федеральных каналах и радиостанциях. Их стандартные эфиры отключатся, а дикторы передадут информацию о произошедшей ситуации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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