В Тюмени завоют сирены и отключится телевидение

О вероятной ЧС тюменцам сообщат 20 июля в рамках учений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени проведут проверку системы оповещения населения о ЧС: включат сирены и перехватят сигналы телевещания. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе правительства области.

«20 июля (с 10:40 местного времени) будет проведена комплексная проверка работоспособности региональной системы оповещения населения Тюменской области. Зазвучат сирены „Внимание всем!“, будет перехвачен эфир телевещания», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства Тюменской области.

Узнать о том, как вести себя в случае тревоги, тюменцы смогут на федеральных каналах и радиостанциях. Их стандартные эфиры отключатся, а дикторы передадут информацию о произошедшей ситуации.