Пермяк при оглашении приговора пообещал убить судью

Осужденный житель Горнозаводска (Пермский край) оскорбил судью и пригрозил ей убийством. О произошедшем сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю.
Следователи установили, что инцидент произошел 18 марта в Чусовском городском суде сразу после оглашения приговора обвиняемому. «Мужчина высказал угрозу убийством, а также сказал, что причинит вред здоровью судьи», — пояснили в пресс-службе ведомства.
В отношении уже осужденного 22-летнего мужчины было возбуждено два уголовных дела, расследования которых завершены. Впереди обвиняемому предстоит суд.
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