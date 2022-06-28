28 июня 2022

Пермяк при оглашении приговора пообещал убить судью

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над депутатом Госдумы Бурнашовым. Пермь, суд ленинского района
Мужчина уже осужден по другой статье Фото:

Осужденный житель Горнозаводска (Пермский край) оскорбил судью и пригрозил ей убийством. О произошедшем сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю.

Следователи установили, что инцидент произошел 18 марта в Чусовском городском суде сразу после оглашения приговора обвиняемому. «Мужчина высказал угрозу убийством, а также сказал, что причинит вред здоровью судьи», — пояснили в пресс-службе ведомства.

В отношении уже осужденного 22-летнего мужчины было возбуждено два уголовных дела, расследования которых завершены. Впереди обвиняемому предстоит суд.

Ранее URA.RU сообщало о пермяке, который ворвался в квартиру к ребенку. В руках у мужчины был нож.

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Осужденный житель Горнозаводска (Пермский край) оскорбил судью и пригрозил ей убийством. О произошедшем сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю. Следователи установили, что инцидент произошел 18 марта в Чусовском городском суде сразу после оглашения приговора обвиняемому. «Мужчина высказал угрозу убийством, а также сказал, что причинит вред здоровью судьи», — пояснили в пресс-службе ведомства. В отношении уже осужденного 22-летнего мужчины было возбуждено два уголовных дела, расследования которых завершены. Впереди обвиняемому предстоит суд. Ранее URA.RU сообщало о пермяке, который ворвался в квартиру к ребенку. В руках у мужчины был нож.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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