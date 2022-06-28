Пермяк при оглашении приговора пообещал убить судью

29 июня 2022 в 13:40 Размер текста - 17 +

Мужчина уже осужден по другой статье Фото: Сергей Русанов © URA.RU Осужденный житель Горнозаводска (Пермский край) оскорбил судью и пригрозил ей убийством. О произошедшем сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю. Следователи установили, что инцидент произошел 18 марта в Чусовском городском суде сразу после оглашения приговора обвиняемому. «Мужчина высказал угрозу убийством, а также сказал, что причинит вред здоровью судьи», — пояснили в пресс-службе ведомства. В отношении уже осужденного 22-летнего мужчины было возбуждено два уголовных дела, расследования которых завершены. Впереди обвиняемому предстоит суд. Ранее URA.RU сообщало о пермяке, который ворвался в квартиру к ребенку. В руках у мужчины был нож. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Осужденный житель Горнозаводска (Пермский край) оскорбил судью и пригрозил ей убийством. О произошедшем сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю. Следователи установили, что инцидент произошел 18 марта в Чусовском городском суде сразу после оглашения приговора обвиняемому. «Мужчина высказал угрозу убийством, а также сказал, что причинит вред здоровью судьи», — пояснили в пресс-службе ведомства. В отношении уже осужденного 22-летнего мужчины было возбуждено два уголовных дела, расследования которых завершены. Впереди обвиняемому предстоит суд. Ранее URA.RU сообщало о пермяке, который ворвался в квартиру к ребенку. В руках у мужчины был нож.