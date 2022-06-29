В Курганской области стали чаще тратить деньги на общепит Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области за январь—май 2022 года на походы в рестораны и кафе потратили около 1,8 млн рублей. Это почти на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такая информация опубликована на сайте Свердловскстата.

«За январь—май 2022 года потрачено 1750,8 млн рублей. Это на 2,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. За январь—май 2021 года было потрачено 1540,3 млн рублей», — говорится в таблице «Оборот общественного питания по Курганской области за январь—май 2022 года».

Ранее URA.RU писало, что в 2021 году из-за пандемии в Курганской области была ограничена работа общепита. Курганские рестораны и кафе были вынуждены сократить время работы, некоторым предпринимателям из-за убытков пришлось закрывать свои заведения и выставлять на продажу.

За январь—май 2022 года потрачено на 210 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде прошлого года