Егор Крид госпитализирован. «Весь обвешан проводами»

03 июля 2022 в 13:36 Размер текста - 17 +

Егор Крид не стал раскрывать причину госпитализации Фото: Владимир Андреев © URA.RU Певец Егор Крид попал в больницу. Об это исполнитель рассказал в своем telegram-канале. «Это моя „хата“ на выходные. Я весь обвешанный проводами, весь день разговариваю с врачами и т. д. В течение дня вырубался между приемами. Сегодня было все, даже сеанс гипноза», — написал Крид. По словам певца, он лежит один в «четырех белых стенах». Ранее Крид в своем telegram-канале жаловался на плохое самочувствие и отменил несколько запланированных стримов. Точную причину госпитализации исполнитель называть не стал. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Певец Егор Крид попал в больницу. Об это исполнитель рассказал в своем telegram-канале. «Это моя „хата“ на выходные. Я весь обвешанный проводами, весь день разговариваю с врачами и т. д. В течение дня вырубался между приемами. Сегодня было все, даже сеанс гипноза», — написал Крид. По словам певца, он лежит один в «четырех белых стенах». Ранее Крид в своем telegram-канале жаловался на плохое самочувствие и отменил несколько запланированных стримов. Точную причину госпитализации исполнитель называть не стал.