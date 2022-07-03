Егор Крид госпитализирован. «Весь обвешан проводами»

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, крид егор
Егор Крид не стал раскрывать причину госпитализации Фото:

Певец Егор Крид попал в больницу. Об это исполнитель рассказал в своем telegram-канале.

«Это моя „хата“ на выходные. Я весь обвешанный проводами, весь день разговариваю с врачами и т. д. В течение дня вырубался между приемами. Сегодня было все, даже сеанс гипноза», — написал Крид.

По словам певца, он лежит один в «четырех белых стенах». Ранее Крид в своем telegram-канале жаловался на плохое самочувствие и отменил несколько запланированных стримов. Точную причину госпитализации исполнитель называть не стал.

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Певец Егор Крид попал в больницу. Об это исполнитель рассказал в своем telegram-канале. «Это моя „хата“ на выходные. Я весь обвешанный проводами, весь день разговариваю с врачами и т. д. В течение дня вырубался между приемами. Сегодня было все, даже сеанс гипноза», — написал Крид. По словам певца, он лежит один в «четырех белых стенах». Ранее Крид в своем telegram-канале жаловался на плохое самочувствие и отменил несколько запланированных стримов. Точную причину госпитализации исполнитель называть не стал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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