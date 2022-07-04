Премьер Польши признал, что западные санкции не вредят России

Премьер-министр Польши называет текущую ситуацию с санкциями в отношении России серьезной проблемой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия хорошо справляется с западными санкциями. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью изданию Polska Times.

Премьер-министр называет текущую ситуацию с санкциями в отношении России серьезной проблемой, так как несмотря на них [санкции Запада], Россия может продавать свои товары в других местах. «Самая большая проблема с санкциями заключается в том, что они сильны, но будут работать в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — приводит его слова РИА «Новости».

Моравецкий дополняет, что в краткосрочной перспективе, из-за роста цен на сырье, Россия выходит невредимой, поскольку получает прибыль за поставки газа и нефти. Но он также считает, что введенные в отношении РФ рестрикции — ограничение банками и государствами размеров кредита, должны ослабить экономический потенциал страны и привести к ее изоляции.

Ранее URA.RU сообщало, что в Польше становятся все более очевидными призывы готовиться к войне с Россией. Об этом свидетельствуют заявления польских аналитиков и политиков.

Великобритания, США, а также страны Евросоюза ввели антироссийские санкции из-за спецоперации РФ на Украине. Также Запад поддерживает Украину оружием и финансово. Ограничения Запада вредят им самим, цитируют «Дни.ру» председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина. Канцлер Германии Олаф Шольц признал, что санкции против РФ являются болезненными для экономики ФРГ, передает телеканал 360. Целями спецоперации является демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь Донбассу, заявлял президент РФ Владимир Путин.

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