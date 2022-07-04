04 июля 2022

Общежитие для студентов пермского вуза достроят в этом году

© Служба новостей «URA.RU»
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Посещение общежития ТюмГУ Александром Моором и Михаилом Котюковым , министром науки и высшего образования. Тюмень, комната общежития
В новом общежитии смогут разместиться 250 студентов Фото:

К концу 2022 года в Чайковском построят общежитие для учащихся академии физической культуры и спорта. Об этом рассказал зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Его доклад президенту Владимиру Путину опубликован на портале строительного комплекса России.

«Близится к завершению строительство общежития для студентов спортивной академии. До конца года планируется его закончить. Объект довольно большой — более 10 тыс. кв. м., порядка 250 студентов смогут разместиться. Здание современное, комнаты двухместные. Конечно, будет и тренажерный зал», — сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин Владимиру Путину.

Общежитие строится в Чайковском на берегу Воткинского водохранилища в районе впадения рек Камы и Сайгатки. Готовность объекта, по словам федерального спикера, на сегодня составляет 80%. Строители проводят работы по отделке. Общежитие состоит из двух шестиэтажных корпусов, соединенных между собой двухэтажным центральным корпусом. На территории объекта предусмотрено создание площадки для отдыха и автостоянка.

Ранее URA.RU сообщало, что власти нашли спонсора для проектов к 300-летию Перми. Так, при поддержке «Лукойла» в этому году планируют завершить строительство двух общежитий пермского Политеха.

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К концу 2022 года в Чайковском построят общежитие для учащихся академии физической культуры и спорта. Об этом рассказал зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Его доклад президенту Владимиру Путину опубликован на портале строительного комплекса России. «Близится к завершению строительство общежития для студентов спортивной академии. До конца года планируется его закончить. Объект довольно большой — более 10 тыс. кв. м., порядка 250 студентов смогут разместиться. Здание современное, комнаты двухместные. Конечно, будет и тренажерный зал», — сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин Владимиру Путину. Общежитие строится в Чайковском на берегу Воткинского водохранилища в районе впадения рек Камы и Сайгатки. Готовность объекта, по словам федерального спикера, на сегодня составляет 80%. Строители проводят работы по отделке. Общежитие состоит из двух шестиэтажных корпусов, соединенных между собой двухэтажным центральным корпусом. На территории объекта предусмотрено создание площадки для отдыха и автостоянка. Ранее URA.RU сообщало, что власти нашли спонсора для проектов к 300-летию Перми. Так, при поддержке «Лукойла» в этому году планируют завершить строительство двух общежитий пермского Политеха.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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