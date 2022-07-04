Министерство просвещения научит югорчан креативу

Колледжи призваны нивелировать дефицит кадров в креативной индустрии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) с сентября заработает колледж креативных индустрий. Об этом в рамках «Российской креативной недели» заявил глава федерального центра развития профессионального образования в сфере креативных индустрий Министерства просвещения РФ Иоанн Клиндухов.

«С сентября начнут работу колледжи креативных индустрий по тем направлениям, где работодатели обозначили наибольший дефицит кадров. Речь идет о производстве мультимедийного контента, медиадизайне, музыкальном продакшне, анимации, гейм-дизайне, разработке мобильных приложений и так далее», — уточняет ТАСС.

Подобные учебные заведения откроются еще в 6 регионах страны. В том числе и в Челябинской области.