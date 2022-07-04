04 июля 2022
03 июля 2022

Министерство просвещения научит югорчан креативу

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие «Российской Креативной Недели
Колледжи призваны нивелировать дефицит кадров в креативной индустрии Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) с сентября заработает колледж креативных индустрий. Об этом в рамках «Российской креативной недели» заявил глава федерального центра развития профессионального образования в сфере креативных индустрий Министерства просвещения РФ Иоанн Клиндухов.

«С сентября начнут работу колледжи креативных индустрий по тем направлениям, где работодатели обозначили наибольший дефицит кадров. Речь идет о производстве мультимедийного контента, медиадизайне, музыкальном продакшне, анимации, гейм-дизайне, разработке мобильных приложений и так далее», — уточняет ТАСС.

Подобные учебные заведения откроются еще в 6 регионах страны. В том числе и в Челябинской области.

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В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) с сентября заработает колледж креативных индустрий. Об этом в рамках «Российской креативной недели» заявил глава федерального центра развития профессионального образования в сфере креативных индустрий Министерства просвещения РФ Иоанн Клиндухов. «С сентября начнут работу колледжи креативных индустрий по тем направлениям, где работодатели обозначили наибольший дефицит кадров. Речь идет о производстве мультимедийного контента, медиадизайне, музыкальном продакшне, анимации, гейм-дизайне, разработке мобильных приложений и так далее», — уточняет ТАСС. Подобные учебные заведения откроются еще в 6 регионах страны. В том числе и в Челябинской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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