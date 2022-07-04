В Челябинской области заработает колледж креативных индустрий

05 июля 2022 в 00:14 Размер текста - 17 +

Студенты смогут получить востребованные творческие профессии Фото: Александр Мамаев © URA.RU В сентябре в Челябинской области заработает колледж креативных индустрий. Такие же учебные заведения откроются еще в шести регионах страны. С таким заявлением 4 июля выступил руководитель Федерального центра развития профессионального образования в сфере креативных индустрий Иоанн Клиндухов. «С сентября начнут работу колледжи креативных индустрий в семи регионах по тем направлениям, где работодатели обозначили наибольший дефицит кадров», — цитирует Иоанна Клиндухова ТАСС. В колледже можно будет пройти обучение по востребованным профессиям. Среди них производство мультимедийного контента, медиадизайн, музыкальный продакшн, анимация, гейм-дизайн и так далее. Колледжи креативных индустрий также откроются в Республике Саха (Якутия), Ханты-Мансийском автономном округе, Калининградской, Кемеровской областях, Красноярском крае и Удмуртской Республике. Проект по созданию колледжей реализуется Минпросвещения по поручению президента РФ. Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

В сентябре в Челябинской области заработает колледж креативных индустрий. Такие же учебные заведения откроются еще в шести регионах страны. С таким заявлением 4 июля выступил руководитель Федерального центра развития профессионального образования в сфере креативных индустрий Иоанн Клиндухов. «С сентября начнут работу колледжи креативных индустрий в семи регионах по тем направлениям, где работодатели обозначили наибольший дефицит кадров», — цитирует Иоанна Клиндухова ТАСС. В колледже можно будет пройти обучение по востребованным профессиям. Среди них производство мультимедийного контента, медиадизайн, музыкальный продакшн, анимация, гейм-дизайн и так далее. Колледжи креативных индустрий также откроются в Республике Саха (Якутия), Ханты-Мансийском автономном округе, Калининградской, Кемеровской областях, Красноярском крае и Удмуртской Республике. Проект по созданию колледжей реализуется Минпросвещения по поручению президента РФ.