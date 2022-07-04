В сентябре в Челябинской области заработает колледж креативных индустрий. Такие же учебные заведения откроются еще в шести регионах страны. С таким заявлением 4 июля выступил руководитель Федерального центра развития профессионального образования в сфере креативных индустрий Иоанн Клиндухов.
«С сентября начнут работу колледжи креативных индустрий в семи регионах по тем направлениям, где работодатели обозначили наибольший дефицит кадров», — цитирует Иоанна Клиндухова ТАСС. В колледже можно будет пройти обучение по востребованным профессиям. Среди них производство мультимедийного контента, медиадизайн, музыкальный продакшн, анимация, гейм-дизайн и так далее.
Колледжи креативных индустрий также откроются в Республике Саха (Якутия), Ханты-Мансийском автономном округе, Калининградской, Кемеровской областях, Красноярском крае и Удмуртской Республике. Проект по созданию колледжей реализуется Минпросвещения по поручению президента РФ.
В сентябре в Челябинской области заработает колледж креативных индустрий. Такие же учебные заведения откроются еще в шести регионах страны. С таким заявлением 4 июля выступил руководитель Федерального центра развития профессионального образования в сфере креативных индустрий Иоанн Клиндухов. «С сентября начнут работу колледжи креативных индустрий в семи регионах по тем направлениям, где работодатели обозначили наибольший дефицит кадров», — цитирует Иоанна Клиндухова ТАСС. В колледже можно будет пройти обучение по востребованным профессиям. Среди них производство мультимедийного контента, медиадизайн, музыкальный продакшн, анимация, гейм-дизайн и так далее. Колледжи креативных индустрий также откроются в Республике Саха (Якутия), Ханты-Мансийском автономном округе, Калининградской, Кемеровской областях, Красноярском крае и Удмуртской Республике. Проект по созданию колледжей реализуется Минпросвещения по поручению президента РФ.