04 июля 2022

В Челябинской области заработает колледж креативных индустрий

© Служба новостей «URA.RU»
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Владислав Деревянных. Офис рекламного агентства «Восход». Екатеринбург, офис
Студенты смогут получить востребованные творческие профессии Фото:

В сентябре в Челябинской области заработает колледж креативных индустрий. Такие же учебные заведения откроются еще в шести регионах страны. С таким заявлением 4 июля выступил руководитель Федерального центра развития профессионального образования в сфере креативных индустрий Иоанн Клиндухов.

«С сентября начнут работу колледжи креативных индустрий в семи регионах по тем направлениям, где работодатели обозначили наибольший дефицит кадров», — цитирует Иоанна Клиндухова ТАСС. В колледже можно будет пройти обучение по востребованным профессиям. Среди них производство мультимедийного контента, медиадизайн, музыкальный продакшн, анимация, гейм-дизайн и так далее.

Колледжи креативных индустрий также откроются в Республике Саха (Якутия), Ханты-Мансийском автономном округе, Калининградской, Кемеровской областях, Красноярском крае и Удмуртской Республике. Проект по созданию колледжей реализуется Минпросвещения по поручению президента РФ.

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В сентябре в Челябинской области заработает колледж креативных индустрий. Такие же учебные заведения откроются еще в шести регионах страны. С таким заявлением 4 июля выступил руководитель Федерального центра развития профессионального образования в сфере креативных индустрий Иоанн Клиндухов. «С сентября начнут работу колледжи креативных индустрий в семи регионах по тем направлениям, где работодатели обозначили наибольший дефицит кадров», — цитирует Иоанна Клиндухова ТАСС. В колледже можно будет пройти обучение по востребованным профессиям. Среди них производство мультимедийного контента, медиадизайн, музыкальный продакшн, анимация, гейм-дизайн и так далее. Колледжи креативных индустрий также откроются в Республике Саха (Якутия), Ханты-Мансийском автономном округе, Калининградской, Кемеровской областях, Красноярском крае и Удмуртской Республике. Проект по созданию колледжей реализуется Минпросвещения по поручению президента РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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