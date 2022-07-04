Губернатор Моор поздравил главу ЛНР с освобождением территории

Территория ЛНР была освобождена в ходе спецоперации Фото: Карина Ванеш © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил главу ЛНР Леонида Пасечника и всех луганчан с полным освобождением территории республики в ходе спецоперации РФ на Украине. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства.

«Восемь лет защитники ЛНР твердо стояли на своих позициях: с оружием в руках отстаивали право говорить на языке отцов и дедов, историческую правду и право быть собой. Боролись за справедливость, за мир и победили», — написал Моор в поздравительной телеграмме.

Ранее агентство писало, что Тюменская область взяла шефство над Краснодоном и Краснодонским районов в ЛНР. Из регионального бюджета планируется выделить средства на строительство в республике больниц и дорог.

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — демилитаризация и денацификация страны. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что субъекты РФ могут брать шефство над регионами Донбасса.