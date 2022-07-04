Студенты ЯНАО не могут попасть домой в тундру

Студенты Ямальского многопрофильного колледжа не могут попасть домой в тундру Ямальского района ЯНАО. Как они сообщают в соцсети «ВКонтакте», транспорт для отправки власти не выделили, а в Салехарде им заняться нечем: студенческих отрядов нет, работу найти трудно.
«Сеяха, есть желающие улететь в тундру? Если есть желающие, то давайте еще раз попросим нашего уважаемого главу района выделить нам транспорт», — написал в соцсетях Степан Окотэтто.
На пост мужчины откликнулись студенты Ямальского многопрофильного колледжа, которые сообщили, что не могут попасть домой. «Раз в тундру не увозят, что тогда делать студентам? Студенческих отрядов, как в прошлом году, нет, работы особо нет. Тогда один вариант: пешочком в тундру», — написала Агафья Окотэтто. «На санрейсе студента не могут взять даже домой в тундру, как будто есть другие варианты уехать», — добавила Ульяна Лаптандер.
В администрации Ямальского района агентству сообщили, что студентов перевозят только если есть свободные места на борту. «Стоит отметить, что в первоочередном порядке вывозу подлежит население, прибывшее в поселок по уважительным и экстренным причинам — на лечение, оформление документов на пособие, в связи с похоронами. Студентов же садят на борт только при наличии свободных мест и при совпадении маршрута полета», — прокомментировали в ведомстве.
Также в администрации отметили, что для жителей региона перевозка бесплатна. Для заказа вертолета должно набраться 20 заявок от ямальцев.
Ранее URA.RU сообщало, что жителей Ямальского района отказались доставлять на вертолете в тундру без медицинской справки. С борта высадили четверых студентов, оставив только женщин, детей и стариков.
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Студенты Ямальского многопрофильного колледжа не могут попасть домой в тундру Ямальского района ЯНАО. Как они сообщают в соцсети «ВКонтакте», транспорт для отправки власти не выделили, а в Салехарде им заняться нечем: студенческих отрядов нет, работу найти трудно. «Сеяха, есть желающие улететь в тундру? Если есть желающие, то давайте еще раз попросим нашего уважаемого главу района выделить нам транспорт», — написал в соцсетях Степан Окотэтто. На пост мужчины откликнулись студенты Ямальского многопрофильного колледжа, которые сообщили, что не могут попасть домой. «Раз в тундру не увозят, что тогда делать студентам? Студенческих отрядов, как в прошлом году, нет, работы особо нет. Тогда один вариант: пешочком в тундру», — написала Агафья Окотэтто. «На санрейсе студента не могут взять даже домой в тундру, как будто есть другие варианты уехать», — добавила Ульяна Лаптандер. В администрации Ямальского района агентству сообщили, что студентов перевозят только если есть свободные места на борту. «Стоит отметить, что в первоочередном порядке вывозу подлежит население, прибывшее в поселок по уважительным и экстренным причинам — на лечение, оформление документов на пособие, в связи с похоронами. Студентов же садят на борт только при наличии свободных мест и при совпадении маршрута полета», — прокомментировали в ведомстве. Также в администрации отметили, что для жителей региона перевозка бесплатна. Для заказа вертолета должно набраться 20 заявок от ямальцев. Ранее URA.RU сообщало, что жителей Ямальского района отказались доставлять на вертолете в тундру без медицинской справки. С борта высадили четверых студентов, оставив только женщин, детей и стариков.