Тюменским таксистам предлагают зарабатывать под 300 тысяч

В качестве будущего сотрудника рассматриваются только кандидаты с опытом работы более года Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Водителям тюменских такси предлагают зарплату в размере 285 тысяч рублей. Соответствующая вакансия размещена на площадке Avito.

«Водитель „Яндекс Такси“, Uber, DiDi. Заработная плата 285 тысяч 17 рублей», — говорится в вакансии.

В качестве будущих сотрудников рассматриваются кандидаты только с опытом работы более одного года. Также работодатель обещает тюменцам, которых заинтересует данная вакансия, моментальный вывод денежных средств и равные условия для всех водителей. «Такси распределяет заказы между водителями автоматически. Ни диспетчеры таксопарка, ни пассажиры на это не влияют», — поясняют в вакансии. Водителям предлагают работать по двум тарифам: «грузовой» и «легковой».

Ранее URA.RU составляло список вакансий, на которых тюменцам без опыта работы предлагают высокие зарплаты. Им обещают платить около 100 тысяч рублей.