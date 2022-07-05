Тюменским таксистам предлагают зарабатывать под 300 тысяч

Водителям тюменских такси предлагают зарплату в размере 285 тысяч рублей. Соответствующая вакансия размещена на площадке Avito.
«Водитель „Яндекс Такси“, Uber, DiDi. Заработная плата 285 тысяч 17 рублей», — говорится в вакансии.
В качестве будущих сотрудников рассматриваются кандидаты только с опытом работы более одного года. Также работодатель обещает тюменцам, которых заинтересует данная вакансия, моментальный вывод денежных средств и равные условия для всех водителей. «Такси распределяет заказы между водителями автоматически. Ни диспетчеры таксопарка, ни пассажиры на это не влияют», — поясняют в вакансии. Водителям предлагают работать по двум тарифам: «грузовой» и «легковой».
Ранее URA.RU составляло список вакансий, на которых тюменцам без опыта работы предлагают высокие зарплаты. Им обещают платить около 100 тысяч рублей.
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Водителям тюменских такси предлагают зарплату в размере 285 тысяч рублей. Соответствующая вакансия размещена на площадке Avito. «Водитель „Яндекс Такси“, Uber, DiDi. Заработная плата 285 тысяч 17 рублей», — говорится в вакансии. В качестве будущих сотрудников рассматриваются кандидаты только с опытом работы более одного года. Также работодатель обещает тюменцам, которых заинтересует данная вакансия, моментальный вывод денежных средств и равные условия для всех водителей. «Такси распределяет заказы между водителями автоматически. Ни диспетчеры таксопарка, ни пассажиры на это не влияют», — поясняют в вакансии. Водителям предлагают работать по двум тарифам: «грузовой» и «легковой». Ранее URA.RU составляло список вакансий, на которых тюменцам без опыта работы предлагают высокие зарплаты. Им обещают платить около 100 тысяч рублей.