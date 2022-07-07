07 июля 2022

Niletto выпустил новую песню о нежелании прогибаться под мир

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Новая песня понравилась большинству фанатов Niletto Фото:

Певец из Екатеринбурга Niletto (Данил Прытков) презентовал новую песню FLIP FLAP. Отрывком композиции он поделился в соцсетях.

«Новый трек. Премьерка», — кратко прокомментировал певец выход своей новой песни. Фанаты уже успели оценить трек и оставить восторженные комментарии под постом с песней: «Прекрасный трек», «Очень круто, Даня! Уже напеваю», «Растворилась в красивой музыке, спасибо». Сама композиция, несмотря на свое мягкое звучание, рассказывает историю о душевных терзаниях лирического героя и его желании опираться только на себя и не прогибаться под внешними обстоятельствами.

Ранее уроженец Екатеринбурга Niletto приехал в столицу Урала, чтобы выступить на одной сцене с группой «Руки вверх». Появление певца на «Екатеринбург-Арене» стало полной неожиданностью для зрителей. Также недавно екатеринбургскому артисту за его песню вручили самовар на 11-й русской музыкальной премии канала RU.TV.

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Певец из Екатеринбурга Niletto (Данил Прытков) презентовал новую песню FLIP FLAP. Отрывком композиции он поделился в соцсетях. «Новый трек. Премьерка», — кратко прокомментировал певец выход своей новой песни. Фанаты уже успели оценить трек и оставить восторженные комментарии под постом с песней: «Прекрасный трек», «Очень круто, Даня! Уже напеваю», «Растворилась в красивой музыке, спасибо». Сама композиция, несмотря на свое мягкое звучание, рассказывает историю о душевных терзаниях лирического героя и его желании опираться только на себя и не прогибаться под внешними обстоятельствами. Ранее уроженец Екатеринбурга Niletto приехал в столицу Урала, чтобы выступить на одной сцене с группой «Руки вверх». Появление певца на «Екатеринбург-Арене» стало полной неожиданностью для зрителей. Также недавно екатеринбургскому артисту за его песню вручили самовар на 11-й русской музыкальной премии канала RU.TV.
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© Служба новостей «URA.RU»
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