Niletto выпустил новую песню о нежелании прогибаться под мир

08 июля 2022 в 13:24 Размер текста - 17 +

Новая песня понравилась большинству фанатов Niletto Фото: социальная сеть Niletto Певец из Екатеринбурга Niletto (Данил Прытков) презентовал новую песню FLIP FLAP. Отрывком композиции он поделился в соцсетях. «Новый трек. Премьерка», — кратко прокомментировал певец выход своей новой песни. Фанаты уже успели оценить трек и оставить восторженные комментарии под постом с песней: «Прекрасный трек», «Очень круто, Даня! Уже напеваю», «Растворилась в красивой музыке, спасибо». Сама композиция, несмотря на свое мягкое звучание, рассказывает историю о душевных терзаниях лирического героя и его желании опираться только на себя и не прогибаться под внешними обстоятельствами. Ранее уроженец Екатеринбурга Niletto приехал в столицу Урала, чтобы выступить на одной сцене с группой «Руки вверх». Появление певца на «Екатеринбург-Арене» стало полной неожиданностью для зрителей. Также недавно екатеринбургскому артисту за его песню вручили самовар на 11-й русской музыкальной премии канала RU.TV. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Певец из Екатеринбурга Niletto (Данил Прытков) презентовал новую песню FLIP FLAP. Отрывком композиции он поделился в соцсетях. «Новый трек. Премьерка», — кратко прокомментировал певец выход своей новой песни. Фанаты уже успели оценить трек и оставить восторженные комментарии под постом с песней: «Прекрасный трек», «Очень круто, Даня! Уже напеваю», «Растворилась в красивой музыке, спасибо». Сама композиция, несмотря на свое мягкое звучание, рассказывает историю о душевных терзаниях лирического героя и его желании опираться только на себя и не прогибаться под внешними обстоятельствами. Ранее уроженец Екатеринбурга Niletto приехал в столицу Урала, чтобы выступить на одной сцене с группой «Руки вверх». Появление певца на «Екатеринбург-Арене» стало полной неожиданностью для зрителей. Также недавно екатеринбургскому артисту за его песню вручили самовар на 11-й русской музыкальной премии канала RU.TV.