31 мая 2022

Niletto вручили самовар за песню

© Служба новостей «URA.RU»
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Артист получил награду от телеканала RU.TV Фото:

Екатеринбургскому артисту Niletto (Данил Прытков) вручили самовар на 11-й русской музыкальной премии канала RU.TV. Об этом артист написал в соцсети «ВКонтакте».

«Выступил на очередной музыкальной премии телеканала RU.TV, получил самовар в номинации «звезда танцпола», — говорится в сообщении. Исполнитель поблагодарил фанатов за поддержку.

Впервые премия была проведена в 2011 году. Победителям 20-ти номинаций вручают статуэтки в виде самоваров. Кроме Niletto статуэтки получили Дима Билан, Zivert, Полина Гагарина и другие.

Фото:

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Екатеринбургскому артисту Niletto (Данил Прытков) вручили самовар на 11-й русской музыкальной премии канала RU.TV. Об этом артист написал в соцсети «ВКонтакте». «Выступил на очередной музыкальной премии телеканала RU.TV, получил самовар в номинации «звезда танцпола», — говорится в сообщении. Исполнитель поблагодарил фанатов за поддержку. Впервые премия была проведена в 2011 году. Победителям 20-ти номинаций вручают статуэтки в виде самоваров. Кроме Niletto статуэтки получили Дима Билан, Zivert, Полина Гагарина и другие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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