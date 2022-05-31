Niletto вручили самовар за песню

Артист получил награду от телеканала RU.TV Фото: соцсети Niletto

Екатеринбургскому артисту Niletto (Данил Прытков) вручили самовар на 11-й русской музыкальной премии канала RU.TV. Об этом артист написал в соцсети «ВКонтакте».

«Выступил на очередной музыкальной премии телеканала RU.TV, получил самовар в номинации «звезда танцпола», — говорится в сообщении. Исполнитель поблагодарил фанатов за поддержку.

Впервые премия была проведена в 2011 году. Победителям 20-ти номинаций вручают статуэтки в виде самоваров. Кроме Niletto статуэтки получили Дима Билан, Zivert, Полина Гагарина и другие.

Фото: соцсети Niletto