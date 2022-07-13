В пермских магазинах «Л`Этуаль» начали продавать секс-игрушки

14 июля 2022 в 11:28 Размер текста - 17 +

Но на прилавках такие товары не стоят Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В сети парфюмерии и косметики «Л’Этуаль» пермяки теперь могут купить игрушки для взрослых (18+). На прилавках их пока нет, но на сайте сети их можно заказать доставкой со склада — привезут в любой из девяти пермских магазинов за четыре дня. «Новые товары можно найти в разделе Sexual wellness. Там три категории: секс-игрушки, интимная косметика и аксессуары. К заказу доступны 888 товаров. Ближайшая дата, когда можно забрать заказ из пункта самовывоза — 18 июля, а из любого магазина — 19 июля», — указано на сайте. Ранее URA.RU рассказывало, что «Л’Этуаль» планирует продавать лекарства в своей сети. Планируется, что они появятся в магазинах до конца этого года.

В сети парфюмерии и косметики «Л’Этуаль» пермяки теперь могут купить игрушки для взрослых (18+). На прилавках их пока нет, но на сайте сети их можно заказать доставкой со склада — привезут в любой из девяти пермских магазинов за четыре дня. «Новые товары можно найти в разделе Sexual wellness. Там три категории: секс-игрушки, интимная косметика и аксессуары. К заказу доступны 888 товаров. Ближайшая дата, когда можно забрать заказ из пункта самовывоза — 18 июля, а из любого магазина — 19 июля», — указано на сайте. Ранее URA.RU рассказывало, что «Л’Этуаль» планирует продавать лекарства в своей сети. Планируется, что они появятся в магазинах до конца этого года.