В пермских магазинах «Л`Этуаль» начали продавать секс-игрушки

В сети парфюмерии и косметики «Л’Этуаль» пермяки теперь могут купить игрушки для взрослых (18+). На прилавках их пока нет, но на сайте сети их можно заказать доставкой со склада — привезут в любой из девяти пермских магазинов за четыре дня.
«Новые товары можно найти в разделе Sexual wellness. Там три категории: секс-игрушки, интимная косметика и аксессуары. К заказу доступны 888 товаров. Ближайшая дата, когда можно забрать заказ из пункта самовывоза — 18 июля, а из любого магазина — 19 июля», — указано на сайте.
Ранее URA.RU рассказывало, что «Л’Этуаль» планирует продавать лекарства в своей сети. Планируется, что они появятся в магазинах до конца этого года.
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