13 июля 2022

В пермских магазинах «Л`Этуаль» начали продавать секс-игрушки

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазины. Челябинск, доставка, косметика, курьер, летуаль
Но на прилавках такие товары не стоят Фото:

В сети парфюмерии и косметики «Л’Этуаль» пермяки теперь могут купить игрушки для взрослых (18+). На прилавках их пока нет, но на сайте сети их можно заказать доставкой со склада — привезут в любой из девяти пермских магазинов за четыре дня.

«Новые товары можно найти в разделе Sexual wellness. Там три категории: секс-игрушки, интимная косметика и аксессуары. К заказу доступны 888 товаров. Ближайшая дата, когда можно забрать заказ из пункта самовывоза — 18 июля, а из любого магазина — 19 июля», — указано на сайте.

Ранее URA.RU рассказывало, что «Л’Этуаль» планирует продавать лекарства в своей сети. Планируется, что они появятся в магазинах до конца этого года.

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В сети парфюмерии и косметики «Л’Этуаль» пермяки теперь могут купить игрушки для взрослых (18+). На прилавках их пока нет, но на сайте сети их можно заказать доставкой со склада — привезут в любой из девяти пермских магазинов за четыре дня. «Новые товары можно найти в разделе Sexual wellness. Там три категории: секс-игрушки, интимная косметика и аксессуары. К заказу доступны 888 товаров. Ближайшая дата, когда можно забрать заказ из пункта самовывоза — 18 июля, а из любого магазина — 19 июля», — указано на сайте. Ранее URA.RU рассказывало, что «Л’Этуаль» планирует продавать лекарства в своей сети. Планируется, что они появятся в магазинах до конца этого года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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