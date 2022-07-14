14 июля 2022

В Перми снесут и заново построят аварийный исторический дом

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, улица ленина, виды перми, пермь, вид города с высоты
Здание располагается по адресу ул. Ленина, 12 Фото:

Историческое здание в Перми по адресу ул. Ленина,12 хотят снести, а потом заново построить. Работы планируют начать уже в августе. В заново отстроенном здании разместятся офисы.

«Депутат Законодательного собрания Пермского края Геннадий Шилов определился с планами на принадлежащее ему старинное здание. Постройку, находящуюся в аварийном состоянии, предполагается снести, а на ее месте возвести новый объект в тех же размерах и с тем же внешним обликом», — сообщил «Коммерсант — Прикамье».

Здание 1917-го года не является памятником архитектуры и объектом культурного наследия, но оно располагается в границах достопримечательного места «Губернский центр» и памятника археологии «Пермь губернская, поселение». Поэтому снести дом не запрещается, но построить на его месте совершенно другое здание — нельзя. Как сообщает издание, эксперты считают нецелесообразным полный демонтаж здания. Более разумным решением, по их мнению, было бы приспособить дом для современного использования.

Ране URA.RU сообщало, что один из домов в Перми восстановят в «Сталинском стиле». Речь — о доме здании по адресу ул. Сибирская, 1.

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Историческое здание в Перми по адресу ул. Ленина,12 хотят снести, а потом заново построить. Работы планируют начать уже в августе. В заново отстроенном здании разместятся офисы. «Депутат Законодательного собрания Пермского края Геннадий Шилов определился с планами на принадлежащее ему старинное здание. Постройку, находящуюся в аварийном состоянии, предполагается снести, а на ее месте возвести новый объект в тех же размерах и с тем же внешним обликом», — сообщил «Коммерсант — Прикамье». Здание 1917-го года не является памятником архитектуры и объектом культурного наследия, но оно располагается в границах достопримечательного места «Губернский центр» и памятника археологии «Пермь губернская, поселение». Поэтому снести дом не запрещается, но построить на его месте совершенно другое здание — нельзя. Как сообщает издание, эксперты считают нецелесообразным полный демонтаж здания. Более разумным решением, по их мнению, было бы приспособить дом для современного использования. Ране URA.RU сообщало, что один из домов в Перми восстановят в «Сталинском стиле». Речь — о доме здании по адресу ул. Сибирская, 1.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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