В Перми снесут и заново построят аварийный исторический дом

Здание располагается по адресу ул. Ленина, 12 Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Историческое здание в Перми по адресу ул. Ленина,12 хотят снести, а потом заново построить. Работы планируют начать уже в августе. В заново отстроенном здании разместятся офисы.

«Депутат Законодательного собрания Пермского края Геннадий Шилов определился с планами на принадлежащее ему старинное здание. Постройку, находящуюся в аварийном состоянии, предполагается снести, а на ее месте возвести новый объект в тех же размерах и с тем же внешним обликом», — сообщил «Коммерсант — Прикамье».

Здание 1917-го года не является памятником архитектуры и объектом культурного наследия, но оно располагается в границах достопримечательного места «Губернский центр» и памятника археологии «Пермь губернская, поселение». Поэтому снести дом не запрещается, но построить на его месте совершенно другое здание — нельзя. Как сообщает издание, эксперты считают нецелесообразным полный демонтаж здания. Более разумным решением, по их мнению, было бы приспособить дом для современного использования.

Ране URA.RU сообщало, что один из домов в Перми восстановят в «Сталинском стиле». Речь — о доме здании по адресу ул. Сибирская, 1.