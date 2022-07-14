14 июля 2022

В Перми следователи проводят проверку по факту ЧП в бассейне

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Открытие термального курорта  Tentorium. Пермь, релакс зона, термальный источник, туризм пермский край, термы Tentorium, термы тенториум, термальный бассейн
ЧП случилось в открытом бассейне в новых термах Фото:

В Перми следователи проводят проверку по факту госпитализации ребенка после купания в бассейне «Тенториум» на Встречной, 37. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. Накануне шестилетний мальчик захлебнулся в бассейне.

«Предварительно установлено, что 14 июля в Индустриальном районе в открытом бассейне отдыхающими был обнаружен ребенок 2016 года рождения в бессознательном состоянии. Мальчик был госпитализирован в реанимационное отделение медицинского учреждения, где в настоящее время ему продолжают оказывать квалифицированную медицинскую помощь», — сообщили в пресс-службе.

Следователи провели осмотр места происшествия и опросили очевидцев. В термах «Тенториум» изъяли документацию, интересующую следствие. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее URA.RU сообщало, что ребенок отдыхал в термах с мамой. По словам очевидцев, она отвлеклась и не уследила за ним.

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В Перми следователи проводят проверку по факту госпитализации ребенка после купания в бассейне «Тенториум» на Встречной, 37. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. Накануне шестилетний мальчик захлебнулся в бассейне. «Предварительно установлено, что 14 июля в Индустриальном районе в открытом бассейне отдыхающими был обнаружен ребенок 2016 года рождения в бессознательном состоянии. Мальчик был госпитализирован в реанимационное отделение медицинского учреждения, где в настоящее время ему продолжают оказывать квалифицированную медицинскую помощь», — сообщили в пресс-службе. Следователи провели осмотр места происшествия и опросили очевидцев. В термах «Тенториум» изъяли документацию, интересующую следствие. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ранее URA.RU сообщало, что ребенок отдыхал в термах с мамой. По словам очевидцев, она отвлеклась и не уследила за ним.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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