В Перми следователи проводят проверку по факту ЧП в бассейне

ЧП случилось в открытом бассейне в новых термах Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми следователи проводят проверку по факту госпитализации ребенка после купания в бассейне «Тенториум» на Встречной, 37. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. Накануне шестилетний мальчик захлебнулся в бассейне.

«Предварительно установлено, что 14 июля в Индустриальном районе в открытом бассейне отдыхающими был обнаружен ребенок 2016 года рождения в бессознательном состоянии. Мальчик был госпитализирован в реанимационное отделение медицинского учреждения, где в настоящее время ему продолжают оказывать квалифицированную медицинскую помощь», — сообщили в пресс-службе.

Следователи провели осмотр места происшествия и опросили очевидцев. В термах «Тенториум» изъяли документацию, интересующую следствие. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее URA.RU сообщало, что ребенок отдыхал в термах с мамой. По словам очевидцев, она отвлеклась и не уследила за ним.