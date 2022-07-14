В Пермском крае убыло количество избирателей

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Выборы 2021 пятница 17 сентября. Пермь, выборы 2021
За год в регионе на 4861 избирателя стало меньше Фото:

В Пермском крае сократилось количество избирателей. По сравнению с 2021 годом, количество тех, кто может принимать участие в выборах, стало меньше на 4861 человек. Информация размещена на сайте краевой избирательной комиссии.

«Численность избирателей по состоянию на 1 января 2022 года: 1976869», — указано на сайте крайизбиркома. По данным на 1 июля 2021 года в регионе насчитывалось 1981730 избирателей.

Муниципальные выборы пройдут в Пермском крае с 9 по 11 сентября. Жителям края предстоит избрать депутатов в представительные органы Пермского, Губахинского, Кудымкарского муниципальных округов и Лысьвенского городского округа. Кроме этого, в ряде городских округов состоятся довыборы — всего будет замещено 104 депутатских мандата.

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В Пермском крае сократилось количество избирателей. По сравнению с 2021 годом, количество тех, кто может принимать участие в выборах, стало меньше на 4861 человек. Информация размещена на сайте краевой избирательной комиссии. «Численность избирателей по состоянию на 1 января 2022 года: 1976869», — указано на сайте крайизбиркома. По данным на 1 июля 2021 года в регионе насчитывалось 1981730 избирателей. Муниципальные выборы пройдут в Пермском крае с 9 по 11 сентября. Жителям края предстоит избрать депутатов в представительные органы Пермского, Губахинского, Кудымкарского муниципальных округов и Лысьвенского городского округа. Кроме этого, в ряде городских округов состоятся довыборы — всего будет замещено 104 депутатских мандата.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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