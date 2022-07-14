14 июля 2022

Рост цен в ЯНАО обогнал рост зарплат

© Служба новостей «URA.RU»
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Фактическая зарплата у жителей ЯНАО уменьшилась по сравнению с 2021 годом Фото:

Средняя зарплата в ЯНАО за период с января по май этого года превысила порог в 124 тысячи рублей. Этот показатель на 10% больше, чем в аналогичном временном промежутке 2021 года, но при расчете реального дохода получилось, что жители округа теперь получают даже меньше, чем раньше, сообщили в департаменте экономики ЯНАО.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по автономному округу в январе—апреле 2022 года составила 124 388,2 рублей (+10,2% к январю-апрелю 2021 г.)», — гласит текст документа о социально-экономическом положении в регионе. Однако несмотря на то, что зарплаты стали больше, жители ЯНАО не стали богаче. При расчете оплаты труда с учетом индекса потребительских цен сотрудники департамента экономики пришли к выводу, что реальная заработная плата сократилась на 0,1 процент.

Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО вошел в топ-10 регионов, где минимально отличаются зарплаты у мужчин и женщин на крупных и средних предприятиях. Тут зарплата женщины в среднем составляет 81,6% от дохода мужчины.

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Средняя зарплата в ЯНАО за период с января по май этого года превысила порог в 124 тысячи рублей. Этот показатель на 10% больше, чем в аналогичном временном промежутке 2021 года, но при расчете реального дохода получилось, что жители округа теперь получают даже меньше, чем раньше, сообщили в департаменте экономики ЯНАО. «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по автономному округу в январе—апреле 2022 года составила 124 388,2 рублей (+10,2% к январю-апрелю 2021 г.)», — гласит текст документа о социально-экономическом положении в регионе. Однако несмотря на то, что зарплаты стали больше, жители ЯНАО не стали богаче. При расчете оплаты труда с учетом индекса потребительских цен сотрудники департамента экономики пришли к выводу, что реальная заработная плата сократилась на 0,1 процент. Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО вошел в топ-10 регионов, где минимально отличаются зарплаты у мужчин и женщин на крупных и средних предприятиях. Тут зарплата женщины в среднем составляет 81,6% от дохода мужчины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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