Молодой отец утонул на глазах своего ребенка в Пермском крае

18 июля 2022 в 01:29 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в микрорайоне Куликовка в поселке Сылва (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU О гибели молодого человека в одном из водоемов Пермского края, который отдыхал на берегу вместе со своим ребенком и друзьями, стало известно вечером 17 июля. Мужчина много выпил, после чего полез в воду, передают СМИ. «Молодые люди долго употребляли спиртное, и погибший мужчина был очень пьян. Он решил освежиться, пошел на пирс и окунулся в воду. Купаясь, молодой человек утонул прямо на глазах своего ребенка», — написано на сайте «КП-Пермь» со ссылкой на слова очевидцев. Из воды тело вытаскивали отдыхающие. Оперативно подтвердить информацию в ГУ МЧС России по Пермскому краю корреспонденту URA.RU не удалось. В министерство отправлен письменный запрос. О том, что в Прикамье на реке Сылва вечером 16 июля утонул 59-летний мужчина, агентство писало ранее. На место происшествия выезжала бригада спасателей и машина скорой помощи. Медработникам пришлось констатировать смерть мужчины. Также URA.RU сообщало о трехлетней девочке, которая утонула в баке с водой во дворе собственного дома. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

О гибели молодого человека в одном из водоемов Пермского края, который отдыхал на берегу вместе со своим ребенком и друзьями, стало известно вечером 17 июля. Мужчина много выпил, после чего полез в воду, передают СМИ. «Молодые люди долго употребляли спиртное, и погибший мужчина был очень пьян. Он решил освежиться, пошел на пирс и окунулся в воду. Купаясь, молодой человек утонул прямо на глазах своего ребенка», — написано на сайте «КП-Пермь» со ссылкой на слова очевидцев. Из воды тело вытаскивали отдыхающие. Оперативно подтвердить информацию в ГУ МЧС России по Пермскому краю корреспонденту URA.RU не удалось. В министерство отправлен письменный запрос. О том, что в Прикамье на реке Сылва вечером 16 июля утонул 59-летний мужчина, агентство писало ранее. На место происшествия выезжала бригада спасателей и машина скорой помощи. Медработникам пришлось констатировать смерть мужчины. Также URA.RU сообщало о трехлетней девочке, которая утонула в баке с водой во дворе собственного дома.