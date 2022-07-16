16 июля 2022
15 июля 2022

В Пермском крае маленькая девочка захлебнулась в баке с водой

© Служба новостей «URA.RU»
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В пермском селе в водяном баке утонула трехлетняя девочка Фото:

Трехлетняя девочка утонула в баке с водой в дворе собственного дома в пермском селе Григорьевское Нытвенского округа. О происшествии рассказали в краевом следственном управлении следственного комитета.

«По версии следствия, 15 июля 2022 года в селе Григорьевское Нытвенского городского округа на придомовой территории частного дома, оставшись без присмотра взрослых, малолетняя, 2019 года рождения, упала вниз головой в бак с водой для полива и захлебнулась», — раскрыли обстоятельства инцидента следователи. Это стало причиной для возбуждения уголовного дела по факту причинения смерти по неосторожности.

В настоящее время проводится судмедэкспертиза, чтобы установить причину смерти ребенка. Следователи уже провели осмотр места гибели и ведут сбор доказательств с целью установить обстоятельства трагедии.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае утонули семеро детей. Информация о малолетних утопленниках появилась на сайте краевого ГУ МВД.

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Трехлетняя девочка утонула в баке с водой в дворе собственного дома в пермском селе Григорьевское Нытвенского округа. О происшествии рассказали в краевом следственном управлении следственного комитета. «По версии следствия, 15 июля 2022 года в селе Григорьевское Нытвенского городского округа на придомовой территории частного дома, оставшись без присмотра взрослых, малолетняя, 2019 года рождения, упала вниз головой в бак с водой для полива и захлебнулась», — раскрыли обстоятельства инцидента следователи. Это стало причиной для возбуждения уголовного дела по факту причинения смерти по неосторожности. В настоящее время проводится судмедэкспертиза, чтобы установить причину смерти ребенка. Следователи уже провели осмотр места гибели и ведут сбор доказательств с целью установить обстоятельства трагедии. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае утонули семеро детей. Информация о малолетних утопленниках появилась на сайте краевого ГУ МВД.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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