В Пермском крае маленькая девочка захлебнулась в баке с водой

17 июля 2022 в 16:53 Размер текста - 17 +

В пермском селе в водяном баке утонула трехлетняя девочка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Трехлетняя девочка утонула в баке с водой в дворе собственного дома в пермском селе Григорьевское Нытвенского округа. О происшествии рассказали в краевом следственном управлении следственного комитета. «По версии следствия, 15 июля 2022 года в селе Григорьевское Нытвенского городского округа на придомовой территории частного дома, оставшись без присмотра взрослых, малолетняя, 2019 года рождения, упала вниз головой в бак с водой для полива и захлебнулась», — раскрыли обстоятельства инцидента следователи. Это стало причиной для возбуждения уголовного дела по факту причинения смерти по неосторожности. В настоящее время проводится судмедэкспертиза, чтобы установить причину смерти ребенка. Следователи уже провели осмотр места гибели и ведут сбор доказательств с целью установить обстоятельства трагедии. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае утонули семеро детей. Информация о малолетних утопленниках появилась на сайте краевого ГУ МВД. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Трехлетняя девочка утонула в баке с водой в дворе собственного дома в пермском селе Григорьевское Нытвенского округа. О происшествии рассказали в краевом следственном управлении следственного комитета. «По версии следствия, 15 июля 2022 года в селе Григорьевское Нытвенского городского округа на придомовой территории частного дома, оставшись без присмотра взрослых, малолетняя, 2019 года рождения, упала вниз головой в бак с водой для полива и захлебнулась», — раскрыли обстоятельства инцидента следователи. Это стало причиной для возбуждения уголовного дела по факту причинения смерти по неосторожности. В настоящее время проводится судмедэкспертиза, чтобы установить причину смерти ребенка. Следователи уже провели осмотр места гибели и ведут сбор доказательств с целью установить обстоятельства трагедии. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае утонули семеро детей. Информация о малолетних утопленниках появилась на сайте краевого ГУ МВД.