17 июля 2022
16 июля 2022

Жителю Сургута грозит тюрьма за поддельные отводы от вакцинации

© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте поймали жителя, подделывающего медицинские справки Фото:

Житель Сургута занимался изготовлением поддельных медицинских отводов с противопоказаниями к вакцинации. За это ему грозит тюрьма. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре Сургута.

«Установлено, что обвиняемый оказывал пособничество своей знакомой в изготовлении и сбыте поддельных медицинских документов, предоставлял ей информацию и средства совершения преступления. Оказывал пособничество в подделке официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, за вознаграждение», — сказано в сообщении прокуратуры.

В прокуратуре добавили, что ранее мужчина уже имел судимость. За преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Уголовное дело в отношении местного жителя направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте задержали врача-пенсионера, торгующего ковидными справками. Ранее мужчина работал неврологом, тогда его удалось найти благодаря двум сотрудницам строительной компании, которых поймали на использовании поддельных медотводов от вакцинации.

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Житель Сургута занимался изготовлением поддельных медицинских отводов с противопоказаниями к вакцинации. За это ему грозит тюрьма. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре Сургута. «Установлено, что обвиняемый оказывал пособничество своей знакомой в изготовлении и сбыте поддельных медицинских документов, предоставлял ей информацию и средства совершения преступления. Оказывал пособничество в подделке официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, за вознаграждение», — сказано в сообщении прокуратуры. В прокуратуре добавили, что ранее мужчина уже имел судимость. За преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Уголовное дело в отношении местного жителя направлено в суд для рассмотрения по существу. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте задержали врача-пенсионера, торгующего ковидными справками. Ранее мужчина работал неврологом, тогда его удалось найти благодаря двум сотрудницам строительной компании, которых поймали на использовании поддельных медотводов от вакцинации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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