Жителю Сургута грозит тюрьма за поддельные отводы от вакцинации

Житель Сургута занимался изготовлением поддельных медицинских отводов с противопоказаниями к вакцинации. За это ему грозит тюрьма. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре Сургута.
«Установлено, что обвиняемый оказывал пособничество своей знакомой в изготовлении и сбыте поддельных медицинских документов, предоставлял ей информацию и средства совершения преступления. Оказывал пособничество в подделке официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, за вознаграждение», — сказано в сообщении прокуратуры.
В прокуратуре добавили, что ранее мужчина уже имел судимость. За преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Уголовное дело в отношении местного жителя направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте задержали врача-пенсионера, торгующего ковидными справками. Ранее мужчина работал неврологом, тогда его удалось найти благодаря двум сотрудницам строительной компании, которых поймали на использовании поддельных медотводов от вакцинации.
Житель Сургута занимался изготовлением поддельных медицинских отводов с противопоказаниями к вакцинации. За это ему грозит тюрьма. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре Сургута. «Установлено, что обвиняемый оказывал пособничество своей знакомой в изготовлении и сбыте поддельных медицинских документов, предоставлял ей информацию и средства совершения преступления. Оказывал пособничество в подделке официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, за вознаграждение», — сказано в сообщении прокуратуры. В прокуратуре добавили, что ранее мужчина уже имел судимость. За преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Уголовное дело в отношении местного жителя направлено в суд для рассмотрения по существу. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте задержали врача-пенсионера, торгующего ковидными справками. Ранее мужчина работал неврологом, тогда его удалось найти благодаря двум сотрудницам строительной компании, которых поймали на использовании поддельных медотводов от вакцинации.