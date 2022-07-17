Жителю Сургута грозит тюрьма за поддельные отводы от вакцинации

В Сургуте поймали жителя, подделывающего медицинские справки Фото: Ритис Бараускас © URA.RU

Житель Сургута занимался изготовлением поддельных медицинских отводов с противопоказаниями к вакцинации. За это ему грозит тюрьма. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре Сургута.

«Установлено, что обвиняемый оказывал пособничество своей знакомой в изготовлении и сбыте поддельных медицинских документов, предоставлял ей информацию и средства совершения преступления. Оказывал пособничество в подделке официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, за вознаграждение», — сказано в сообщении прокуратуры.

В прокуратуре добавили, что ранее мужчина уже имел судимость. За преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Уголовное дело в отношении местного жителя направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте задержали врача-пенсионера, торгующего ковидными справками. Ранее мужчина работал неврологом, тогда его удалось найти благодаря двум сотрудницам строительной компании, которых поймали на использовании поддельных медотводов от вакцинации.