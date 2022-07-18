18 июля 2022

Канцлер Австрии исключил вступление страны в НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, поднятые руки
Карл Нехаммер отверг вступление страны в НАТО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Австрия не будет вступать в НАТО по примеру Швеции и Финляндии. Об этом сегодня во время своего визита в Австрию заявил заявил канцлер страны Карл Нехаммер на пресс-конференции в Вене.

«Австрия не собирается следовать примеру Швеции и Финляндии, которые в связи с российской спецопераций на Украине пересмотрели свой военный нейтралитет и стремятся вступить в НАТО. Подобная дискуссия в Австрии не ведется», — сказал политик, передает сайт братиславской газеты Pravda.

Кроме того, известно, что Австрия придерживается совместной политики ЕС в международной сфере и сфере безопасности, а также планирует инвестировать больше средств в собственную оборону. В свою очередь, Карл Нехаммер подчеркнул, что Австрия всячески помогает Украине в спецоперации.

Ранее президент США Джо Байден официально подтвердил принятие Финляндии и Швеции в НАТО, направив соответствующие письма в комитеты конгресса. Страны совместно подали заявки на членство в НАТО 18 мая. Соглашение о вступлении стран в НАТО также ратифицировали парламенты Эстонии и Исландии.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Австрия не будет вступать в НАТО по примеру Швеции и Финляндии. Об этом сегодня во время своего визита в Австрию заявил заявил канцлер страны Карл Нехаммер на пресс-конференции в Вене. «Австрия не собирается следовать примеру Швеции и Финляндии, которые в связи с российской спецопераций на Украине пересмотрели свой военный нейтралитет и стремятся вступить в НАТО. Подобная дискуссия в Австрии не ведется», — сказал политик, передает сайт братиславской газеты Pravda. Кроме того, известно, что Австрия придерживается совместной политики ЕС в международной сфере и сфере безопасности, а также планирует инвестировать больше средств в собственную оборону. В свою очередь, Карл Нехаммер подчеркнул, что Австрия всячески помогает Украине в спецоперации. Ранее президент США Джо Байден официально подтвердил принятие Финляндии и Швеции в НАТО, направив соответствующие письма в комитеты конгресса. Страны совместно подали заявки на членство в НАТО 18 мая. Соглашение о вступлении стран в НАТО также ратифицировали парламенты Эстонии и Исландии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...