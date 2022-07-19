Власти ЯНАО проиграли в споре с дорожниками

В споре из-за разрыва контракта по ремонту дороги в ЯНАО УФАС приняло сторону предпринимателя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО обратилась в УФАС для внесения ООО «ФАВОРИТ» в реестр недобросовестных подрядчиков. Однако, как сообщили URA.RU в компании, антимонопольная служба отказала дирекции.

«ООО „ФАВОРИТ“ не включили в реестр недобросовестных поставщиков. Комиссия посчитала, что наши действия не привели к каким-либо нарушениям. Компания действительно не была виновата в срыве контракта, поэтому УФАС встало на нашу сторону», — рассказали URA.RU в ООО «ФАВОРИТ».

В дирекции дорожного хозяйства ЯНАО рассказали, что причиной разрыва контракта, стало то что подрядчик не исполнил условия договора и поздно приступил к работе. Помимо этого, в дирекции добавили, что они не запрещали ООО «ФАВОРИТ» закупать асфальтобетонную смесь у поставщиков из других регионов.

«В результате ремонтные работы участка автодороги Ноябрьск — Вынгапуровский выполнены не были. Более того состояние участка значительно ухудшилось из-за фрезерования дорожного покрытия и других манипуляций, которые не доведены подрядчиком до завершения», — добавили в дирекции. После разрыва договора было принято решение передать участок «Ямалавтодору», который с 2020 года в рамках договора занимается ее содержаниям.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО ООО «ФАВОРИТ» не дали отремонтировать дорогу. В компании тогда рассказали, что их обязали работать с местными поставщиками, а им, в свою очередь, запретили сотрудничать с ООО «ФАВОРИТ».

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