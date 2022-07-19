Власти ЯНАО проиграли в споре с дорожниками

Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО обратилась в УФАС для внесения ООО «ФАВОРИТ» в реестр недобросовестных подрядчиков. Однако, как сообщили URA.RU в компании, антимонопольная служба отказала дирекции.
«ООО „ФАВОРИТ“ не включили в реестр недобросовестных поставщиков. Комиссия посчитала, что наши действия не привели к каким-либо нарушениям. Компания действительно не была виновата в срыве контракта, поэтому УФАС встало на нашу сторону», — рассказали URA.RU в ООО «ФАВОРИТ».
В дирекции дорожного хозяйства ЯНАО рассказали, что причиной разрыва контракта, стало то что подрядчик не исполнил условия договора и поздно приступил к работе. Помимо этого, в дирекции добавили, что они не запрещали ООО «ФАВОРИТ» закупать асфальтобетонную смесь у поставщиков из других регионов.
«В результате ремонтные работы участка автодороги Ноябрьск — Вынгапуровский выполнены не были. Более того состояние участка значительно ухудшилось из-за фрезерования дорожного покрытия и других манипуляций, которые не доведены подрядчиком до завершения», — добавили в дирекции. После разрыва договора было принято решение передать участок «Ямалавтодору», который с 2020 года в рамках договора занимается ее содержаниям.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО ООО «ФАВОРИТ» не дали отремонтировать дорогу. В компании тогда рассказали, что их обязали работать с местными поставщиками, а им, в свою очередь, запретили сотрудничать с ООО «ФАВОРИТ».
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей».
Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО обратилась в УФАС для внесения ООО «ФАВОРИТ» в реестр недобросовестных подрядчиков. Однако, как сообщили URA.RU в компании, антимонопольная служба отказала дирекции. «ООО „ФАВОРИТ“ не включили в реестр недобросовестных поставщиков. Комиссия посчитала, что наши действия не привели к каким-либо нарушениям. Компания действительно не была виновата в срыве контракта, поэтому УФАС встало на нашу сторону», — рассказали URA.RU в ООО «ФАВОРИТ». В дирекции дорожного хозяйства ЯНАО рассказали, что причиной разрыва контракта, стало то что подрядчик не исполнил условия договора и поздно приступил к работе. Помимо этого, в дирекции добавили, что они не запрещали ООО «ФАВОРИТ» закупать асфальтобетонную смесь у поставщиков из других регионов. «В результате ремонтные работы участка автодороги Ноябрьск — Вынгапуровский выполнены не были. Более того состояние участка значительно ухудшилось из-за фрезерования дорожного покрытия и других манипуляций, которые не доведены подрядчиком до завершения», — добавили в дирекции. После разрыва договора было принято решение передать участок «Ямалавтодору», который с 2020 года в рамках договора занимается ее содержаниям. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО ООО «ФАВОРИТ» не дали отремонтировать дорогу. В компании тогда рассказали, что их обязали работать с местными поставщиками, а им, в свою очередь, запретили сотрудничать с ООО «ФАВОРИТ».