Курганская бизнес-леди купила ТРК, начатый экс-главой Челябинска

20 июля 2022 в 11:15 Размер текста - 17 +

После отставки Сергея Давыдова с поста сити-менеджера Челябинска проект не смогли завершить Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэрия Челябинска продала предпринимательнице из Кургана недостроенный торгово-развлекательный комплекс (ТРК) в Курчатовском районе на пересечении проспекта Победы и улицы Городской за 16 млн 598 тысяч рублей. Объект незавершенного строительства был изъят у «Союза социально-экономического развития» по решению суда, сообщается на сайте мэрии Челябинска. Сама стройка началась при сити-менеджере Сергее Давыдове и была заморожена после его отставки. «Изъять у ответчика — общества с ограниченной ответственностью „Союз социально-экономического развития“ объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, на пересечении проспекта Победы и улицы Городской, путем продажи с публичных торгов. Площадь объекта составляет 1536,6 квадратных метров, степень готовности — 15%», — говорится в проколе. Договор о краткосрочной аренде участка для строительства торгово-офисного комплекса между Комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям (КУиЗО) Челябинска и ООО «СтройСтандарт» заключили в мае 2014 года. Учредителем «СтройСтандарта» до 2012 года была аффилированная с бывшим сити-менеджером Челябинска Сергеем Давыдовым СК «Дельта». К концу 2014 года фирму перерегистрировали на доверенных лиц. В 2018 году ее собственником стал сын Давыдова Сергей, а в 2020 году компания была ликвидирована. Договор между КУиЗО и «СтройСтандартом» истек в июне 2017 года, компания не сумела завершить проект. Сам Давыдов покинул пост еще в декабре 2014 года. После отставки привлекался к уголовной ответственности за крупные хищения из бюджета, два месяца провел в СИЗО. Затем обвинение переквалифицировали на ч.1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий), Давыдов погасил ущерб, выплатил штраф — и дело было закрыто. Недострой изъяли в пользу города по суду и продали с торгов ООО «Союз социально-экономического развития». Но и на этот раз объект не был построен, был изъят, перешел в муниципальную собственность и вновь был продан на аукционе. В конкурсе приняли участие восемь претендентов. В ходе торгов цена поднялась в четыре раза. Начальная стоимость лота составляла 4 млн 212 тысяч 750 рублей. Торги выиграла индивидуальный предприниматель из города Шадринска Курганской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэрия Челябинска продала предпринимательнице из Кургана недостроенный торгово-развлекательный комплекс (ТРК) в Курчатовском районе на пересечении проспекта Победы и улицы Городской за 16 млн 598 тысяч рублей. Объект незавершенного строительства был изъят у «Союза социально-экономического развития» по решению суда, сообщается на сайте мэрии Челябинска. Сама стройка началась при сити-менеджере Сергее Давыдове и была заморожена после его отставки. «Изъять у ответчика — общества с ограниченной ответственностью „Союз социально-экономического развития“ объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, на пересечении проспекта Победы и улицы Городской, путем продажи с публичных торгов. Площадь объекта составляет 1536,6 квадратных метров, степень готовности — 15%», — говорится в проколе. Договор о краткосрочной аренде участка для строительства торгово-офисного комплекса между Комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям (КУиЗО) Челябинска и ООО «СтройСтандарт» заключили в мае 2014 года. Учредителем «СтройСтандарта» до 2012 года была аффилированная с бывшим сити-менеджером Челябинска Сергеем Давыдовым СК «Дельта». К концу 2014 года фирму перерегистрировали на доверенных лиц. В 2018 году ее собственником стал сын Давыдова Сергей, а в 2020 году компания была ликвидирована. Договор между КУиЗО и «СтройСтандартом» истек в июне 2017 года, компания не сумела завершить проект. Сам Давыдов покинул пост еще в декабре 2014 года. После отставки привлекался к уголовной ответственности за крупные хищения из бюджета, два месяца провел в СИЗО. Затем обвинение переквалифицировали на ч.1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий), Давыдов погасил ущерб, выплатил штраф — и дело было закрыто. Недострой изъяли в пользу города по суду и продали с торгов ООО «Союз социально-экономического развития». Но и на этот раз объект не был построен, был изъят, перешел в муниципальную собственность и вновь был продан на аукционе. В конкурсе приняли участие восемь претендентов. В ходе торгов цена поднялась в четыре раза. Начальная стоимость лота составляла 4 млн 212 тысяч 750 рублей. Торги выиграла индивидуальный предприниматель из города Шадринска Курганской области.