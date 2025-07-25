25 июля 2025

В Свердловской области хотят сажать неплательщиков алиментов

© Служба новостей «URA.RU»
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Нарушителей хотят привлекать к уголовной ответственности
Нарушителей хотят привлекать к уголовной ответственности Фото:

В Свердловской области предложили ужесточить ответственность для злостных неплательщиков алиментов. Их следует привлекать к уголовной ответственности. С такой инициативой выступил депутат заксобрания Вячеслав Вегнер.

«Я выступаю за уголовное преследование таких лиц. Если у женщины нет возможности прокормить ребенка — значит, он в опасности. А кто в этом виноват? Алиментщик», — заявил депутат телеканалу ОТВ.

Вегнер убежден, что действующее законодательство недостаточно защищает права детей и их матерей в подобных ситуациях. По его мнению, только ужесточение наказания сможет побудить должников исполнять свои обязательства. Депутат также отметил, что отсутствие своевременных выплат напрямую влияет на качество жизни несовершеннолетних и может привести к негативным последствиям для их здоровья и благополучия.

Ранее Вегнер предлагал ввести крупные штрафы за прикармливание бездомных животных. Предполагается, что нарушитель будет обязан заплатить 40 тысяч рублей.

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В Свердловской области предложили ужесточить ответственность для злостных неплательщиков алиментов. Их следует привлекать к уголовной ответственности. С такой инициативой выступил депутат заксобрания Вячеслав Вегнер. «Я выступаю за уголовное преследование таких лиц. Если у женщины нет возможности прокормить ребенка — значит, он в опасности. А кто в этом виноват? Алиментщик», — заявил депутат телеканалу ОТВ. Вегнер убежден, что действующее законодательство недостаточно защищает права детей и их матерей в подобных ситуациях. По его мнению, только ужесточение наказания сможет побудить должников исполнять свои обязательства. Депутат также отметил, что отсутствие своевременных выплат напрямую влияет на качество жизни несовершеннолетних и может привести к негативным последствиям для их здоровья и благополучия. Ранее Вегнер предлагал ввести крупные штрафы за прикармливание бездомных животных. Предполагается, что нарушитель будет обязан заплатить 40 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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