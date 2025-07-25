В Свердловской области хотят сажать неплательщиков алиментов

В Свердловской области предложили ужесточить ответственность для злостных неплательщиков алиментов. Их следует привлекать к уголовной ответственности. С такой инициативой выступил депутат заксобрания Вячеслав Вегнер.
«Я выступаю за уголовное преследование таких лиц. Если у женщины нет возможности прокормить ребенка — значит, он в опасности. А кто в этом виноват? Алиментщик», — заявил депутат телеканалу ОТВ.
Вегнер убежден, что действующее законодательство недостаточно защищает права детей и их матерей в подобных ситуациях. По его мнению, только ужесточение наказания сможет побудить должников исполнять свои обязательства. Депутат также отметил, что отсутствие своевременных выплат напрямую влияет на качество жизни несовершеннолетних и может привести к негативным последствиям для их здоровья и благополучия.
Ранее Вегнер предлагал ввести крупные штрафы за прикармливание бездомных животных. Предполагается, что нарушитель будет обязан заплатить 40 тысяч рублей.
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