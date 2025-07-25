Свадебный кортеж остановился около парка Маяковского
В Екатеринбурге возле перекрестка улиц Машинная и Ткачей, неизвестные остановились посреди четырехполосной дороги и устроили танцы. Кадры этого попали в интернет.
Судя по видео, компания празднует свадьбу. На дорогих машинах видны украшения, приуроченные к бракосочетанию. Сами «танцоры» также одеты в нарядные костюмы.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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