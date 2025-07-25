25 июля 2025

Молодожены перекрыли дорогу в Екатеринбурге ради танцев. Видео

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Свадебный кортеж остановился около парка Маяковского
Свадебный кортеж остановился около парка Маяковского Фото:

В Екатеринбурге возле перекрестка улиц Машинная и Ткачей, неизвестные остановились посреди четырехполосной дороги и устроили танцы. Кадры этого попали в интернет.

Судя по видео, компания празднует свадьбу. На дорогих машинах видны украшения, приуроченные к бракосочетанию. Сами «танцоры» также одеты в нарядные костюмы.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Екатеринбурге возле перекрестка улиц Машинная и Ткачей, неизвестные остановились посреди четырехполосной дороги и устроили танцы. Кадры этого попали в интернет. Судя по видео, компания празднует свадьбу. На дорогих машинах видны украшения, приуроченные к бракосочетанию. Сами «танцоры» также одеты в нарядные костюмы. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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