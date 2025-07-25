В Пермском крае простились с погибшим на СВО Маратом Ситдиковым

Во время специальной военной операции на территории Украины, ЛНР и ДНР погиб боец и Пермского края Марат Ситдиков. Об этом сообщила администрация Красновишерского округа.
«24 июля 2025 года округ простился с погибшим в ходе спецоперации ефрейтором Ситдиковым Маратом Идрисовичем. Марат мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Мы гордимся мужеством земляка и будем помнить о его героизме и смелости духа», — сообщается на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».
Военнослужащий погиб 11 июля 2025 года во время выполнения служебных обязанностей. Прощальная церемония состоялась 24 июля 2025 года, после чего военнослужащий был с почестями предан земле на кладбище города Красновишерска.
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