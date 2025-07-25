25 июля 2025

В Пермском крае простились с погибшим на СВО Маратом Ситдиковым

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Прощание с бойцом состоялось 24 июля в Красновишерске
Прощание с бойцом состоялось 24 июля в Красновишерске Фото:

Во время специальной военной операции на территории Украины, ЛНР и ДНР погиб боец и Пермского края Марат Ситдиков. Об этом сообщила администрация Красновишерского округа.

«24 июля 2025 года округ простился с погибшим в ходе спецоперации ефрейтором Ситдиковым Маратом Идрисовичем. Марат мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Мы гордимся мужеством земляка и будем помнить о его героизме и смелости духа», — сообщается на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».

Военнослужащий погиб 11 июля 2025 года во время выполнения служебных обязанностей. Прощальная церемония состоялась 24 июля 2025 года, после чего военнослужащий был с почестями предан земле на кладбище города Красновишерска.

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Во время специальной военной операции на территории Украины, ЛНР и ДНР погиб боец и Пермского края Марат Ситдиков. Об этом сообщила администрация Красновишерского округа. «24 июля 2025 года округ простился с погибшим в ходе спецоперации ефрейтором Ситдиковым Маратом Идрисовичем. Марат мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Мы гордимся мужеством земляка и будем помнить о его героизме и смелости духа», — сообщается на странице администрации в соцсети «ВКонтакте». Военнослужащий погиб 11 июля 2025 года во время выполнения служебных обязанностей. Прощальная церемония состоялась 24 июля 2025 года, после чего военнослужащий был с почестями предан земле на кладбище города Красновишерска.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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