Пермских школьников временно лишили новых льготных проездных

Учащиеся 5–11 классов в Перми временно не смогут купить новые льготные проездные на квартал из-за необходимости подтверждения права на льготу на следующий период. Об этом сообщает пермский Департамент транспорта.
«Возможность приобретения льготных проездных документов ограничена до момента подтверждения льготы на следующий период. Напоминаем, что срок действия текущей льготы заканчивается 1 ноября», — сказано в официальном telegram-канале ведомства.
Уточняется, что уже купленные проездные остаются действительными до завершения срока их действия. Другие тарифы на проезд доступны в полном объеме. Для использования льготного проезда необходимо иметь при себе документ, подтверждающий право на льготу, например справку из школы или студенческий билет.
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