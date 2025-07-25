25 июля 2025

Пермских школьников временно лишили новых льготных проездных

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школьники не смогут купить новые проездные
Школьники не смогут купить новые проездные Фото:

Учащиеся 5–11 классов в Перми временно не смогут купить новые льготные проездные на квартал из-за необходимости подтверждения права на льготу на следующий период. Об этом сообщает пермский Департамент транспорта. 

«Возможность приобретения льготных проездных документов ограничена до момента подтверждения льготы на следующий период. Напоминаем, что срок действия текущей льготы заканчивается 1 ноября», — сказано в официальном telegram-канале ведомства.

Уточняется, что уже купленные проездные остаются действительными до завершения срока их действия. Другие тарифы на проезд доступны в полном объеме. Для использования льготного проезда необходимо иметь при себе документ, подтверждающий право на льготу, например справку из школы или студенческий билет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Учащиеся 5–11 классов в Перми временно не смогут купить новые льготные проездные на квартал из-за необходимости подтверждения права на льготу на следующий период. Об этом сообщает пермский Департамент транспорта.  «Возможность приобретения льготных проездных документов ограничена до момента подтверждения льготы на следующий период. Напоминаем, что срок действия текущей льготы заканчивается 1 ноября», — сказано в официальном telegram-канале ведомства. Уточняется, что уже купленные проездные остаются действительными до завершения срока их действия. Другие тарифы на проезд доступны в полном объеме. Для использования льготного проезда необходимо иметь при себе документ, подтверждающий право на льготу, например справку из школы или студенческий билет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...