25 июля 2025

Шоумен Ярушин похвалил образ Екатеринбурга

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Актер прошелся по центру Екатеринбурга (архивное фото)
Актер прошелся по центру Екатеринбурга (архивное фото) Фото:

Актер и певец Станислав Ярушин, выступавший сегодня в Екатеринбурге, высоко оценил образ и застройку города. Он назвал стиль столицы Урала «европеизированным». Об этом он заявил в своем telegram-канале.

«Прекрасный Екатеринбург, красивый, европеизированный. <...> Классный Екат, мне нравится. Челябинск же недалеко», — сообщил артист.

Ярушин прошелся по проспекту Ленина, а также побывал на Площади 1905 года, где сейчас проходит «Лето на площади». Музыкант прилетал сегодня в Екатеринбург вместе с командой «МУЗLOFT», чтобы выступить в Летнем театре парка Маяковского.

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Актер и певец Станислав Ярушин, выступавший сегодня в Екатеринбурге, высоко оценил образ и застройку города. Он назвал стиль столицы Урала «европеизированным». Об этом он заявил в своем telegram-канале. «Прекрасный Екатеринбург, красивый, европеизированный. <...> Классный Екат, мне нравится. Челябинск же недалеко», — сообщил артист. Ярушин прошелся по проспекту Ленина, а также побывал на Площади 1905 года, где сейчас проходит «Лето на площади». Музыкант прилетал сегодня в Екатеринбург вместе с командой «МУЗLOFT», чтобы выступить в Летнем театре парка Маяковского.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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