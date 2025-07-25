Шоумен Ярушин похвалил образ Екатеринбурга

Актер и певец Станислав Ярушин, выступавший сегодня в Екатеринбурге, высоко оценил образ и застройку города. Он назвал стиль столицы Урала «европеизированным». Об этом он заявил в своем telegram-канале.
«Прекрасный Екатеринбург, красивый, европеизированный. <...> Классный Екат, мне нравится. Челябинск же недалеко», — сообщил артист.
Ярушин прошелся по проспекту Ленина, а также побывал на Площади 1905 года, где сейчас проходит «Лето на площади». Музыкант прилетал сегодня в Екатеринбург вместе с командой «МУЗLOFT», чтобы выступить в Летнем театре парка Маяковского.
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