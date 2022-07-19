19 июля 2022

В свердловских лесах созрела ягода, спасающая от многих болезней. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Посещение губернатором ХМАО Комаровой площадки дневного пребывания для детей и этнографического музея. Лянтор, морошка, брусника, лесная ягода, голубика
Дикоросы радуют жителей многих уральских регионов Фото:

В лесах Свердловской области созрела голубика — ягода, обладающая уникальными полезными свойствами. Жители региона поделились фотографиями свежего урожая в группе «Грибы Екатеринбург и Свердловская область» во «ВКонтакте».

«В Тавде начинает спеть голубика. Черника в полном разгаре. Земляничных мест не знаем, собрали немного. Грибов нет, очень сухо. Комаров столько, что уже не до клещей», — написала пользователь под ником Happy Day. Женщина поделилась фотографиями своих находок.

Голубика как и ее ближайшая родственница черника содержит массу ценных веществ и к тому же обладает рядом уникальных свойств. Как следует из открытых данных, эта ягода способствует укреплению стенок сосудов, замедляет процессы старения, снимает воспаление, снижает давление, нормализует работу сердца, помогает восстанавливать зрение. Голубика содержит антоцианы — вещества, которые защищают здоровые клетки организма от распада.

Ранее челябинцы похвастались созревшими в их лесах малиной и вишней. Хвалят урожай ягод и жители Пермского края.

Голубика отличается от черники большим размером
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Пользователи группы оценили головной убор свердловчанки, защищающий от комаров
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О пользе черники и голубики известно многим
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Земляники под Тавдой немного
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В лесах Свердловской области созрела голубика — ягода, обладающая уникальными полезными свойствами. Жители региона поделились фотографиями свежего урожая в группе «Грибы Екатеринбург и Свердловская область» во «ВКонтакте». «В Тавде начинает спеть голубика. Черника в полном разгаре. Земляничных мест не знаем, собрали немного. Грибов нет, очень сухо. Комаров столько, что уже не до клещей», — написала пользователь под ником Happy Day. Женщина поделилась фотографиями своих находок. Голубика как и ее ближайшая родственница черника содержит массу ценных веществ и к тому же обладает рядом уникальных свойств. Как следует из открытых данных, эта ягода способствует укреплению стенок сосудов, замедляет процессы старения, снимает воспаление, снижает давление, нормализует работу сердца, помогает восстанавливать зрение. Голубика содержит антоцианы — вещества, которые защищают здоровые клетки организма от распада. Ранее челябинцы похвастались созревшими в их лесах малиной и вишней. Хвалят урожай ягод и жители Пермского края.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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