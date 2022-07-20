Создатели «Конька-Горбунка» снимают в Пермском крае новый фильм

Создатели кинокартины обещают оригинальный и интересный сюжет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В природном парке «Пермский» на Усьве снимают сказочный фильм от создателей «Конька-Горбунка» под названием «По щучьему велению». О съемках сообщили в дирекции особо охраняемых природных территорий Пермского края.

«В природном парке «Пермский» на Усьвинском участке прошли съемки фильма «По щучьему велению». Нашим госинспекторам посчастливилось понаблюдать за работой актеров, контролируя при этом соблюдение правил поведения на особо охраняемых природных территориях», — говорится в официальной группе «ГБУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Пермского края» в социальной сети «ВКонтакте».

Сказочный блокбастер «По щучьему велению» не просто известная всем история Емели. Съемочная группа обещает новых неожиданных персонажей и сюжетные повороты.

Ранее URA.RU сообщало, пермский режиссер, претендент на «Оскар» и «Кинотавр» Люба Мульменко снимет в краевой столице полнометражный фильм «Фрау». Также вышел первый трейлер фильма «Сердце пармы», который снимался в Пермском крае.