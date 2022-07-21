Прокуратура Перми требует закрыть доступ в аварийные дома

Прокуроры требуют от городской администрации закрыть доступ к аварийным домам Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Прокуратура требует от администрации Перми закрыть доступ к четырем расселенным домам. Сотрудники ведомства выявили нарушения в их содержании.

«Здания, расположенные по ул. Солдатова, 27; ул. Лодыгина, 49; ул. Краснофлотская, 17 и Комсомольский проспект, 89 признаны аварийными и частично расселены. Пустующие помещения имеют разрушения, в них отсутствуют окна и двери, при этом они не огорожены от свободного доступа лиц, что, создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних», — сообщают в ведомстве.

Прокурором направлены исковые заявления в Ленинский районный суд к Управлению жилищных отношений администрации города Перми и МКУ «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми». Ведомство требует ограничить доступ к опасным объектам.