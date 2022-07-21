Прокуратура Перми требует закрыть доступ в аварийные дома

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Исторические дома на улице Береговой. Тюмень, старый дом, заброшенный дом, разбитые окна, ретро, зарека, улица береговая
Прокуроры требуют от городской администрации закрыть доступ к аварийным домам Фото:

Прокуратура требует от администрации Перми закрыть доступ к четырем расселенным домам. Сотрудники ведомства выявили нарушения в их содержании.

«Здания, расположенные по ул. Солдатова, 27; ул. Лодыгина, 49; ул. Краснофлотская, 17 и Комсомольский проспект, 89 признаны аварийными и частично расселены. Пустующие помещения имеют разрушения, в них отсутствуют окна и двери, при этом они не огорожены от свободного доступа лиц, что, создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних», — сообщают в ведомстве.

Прокурором направлены исковые заявления в Ленинский районный суд к Управлению жилищных отношений администрации города Перми и МКУ «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми». Ведомство требует ограничить доступ к опасным объектам.

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Прокуратура требует от администрации Перми закрыть доступ к четырем расселенным домам. Сотрудники ведомства выявили нарушения в их содержании. «Здания, расположенные по ул. Солдатова, 27; ул. Лодыгина, 49; ул. Краснофлотская, 17 и Комсомольский проспект, 89 признаны аварийными и частично расселены. Пустующие помещения имеют разрушения, в них отсутствуют окна и двери, при этом они не огорожены от свободного доступа лиц, что, создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних», — сообщают в ведомстве. Прокурором направлены исковые заявления в Ленинский районный суд к Управлению жилищных отношений администрации города Перми и МКУ «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми». Ведомство требует ограничить доступ к опасным объектам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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