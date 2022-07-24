Из-за санкций в Тюмени перестали продавать воздушные шары

В магазинах тюменской сети «Цветкоff» перестали закупать гелий для воздушных шаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Из-за подорожавшего гелия, в тюменской сети цветочных магазинов «Цветкоff» перестали продавать воздушные шары. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, на фоне международных санкций, введенных против России в ответ на проведение спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, поставщики в 2 раза подняли цены на гелий.

«Поставки гелия в магазины сети „Цветкоff“ прекратились несколько недель назад. Это произошло сразу после того, как поставщики газа в 2 раза подняли цены», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

По его словам, из-за повышения цен на гелий, предпринимателям стало невыгодно торговать воздушными шарами. «Раньше воздушные шары в сети магазинов „Цветкоff“ стоили 100 рублей за единицу товара. В текущих условиях, стоимость одного шарика составила бы 200 рублей. Для большинства покупателей это слишком дорого. Поэтому было решено отказаться от торговли воздушными шарами. По крайней мере, пока стоимость гелия не вернется к прежним параметрам», — отметил собеседник URA.RU.

В адрес торговой сети «Цветкоff» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. После этого США и страны ЕС ввели против РФ беспрецедентные санкции, к которым присоединились также крупные зарубежные компании. Западные лидеры открыто заявили, что хотят уничтожить экономический, социальный и гуманитарный секторы Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин сравнил подобные шаги с агрессией.