26 июля 2022

Школьник из Тобольска выиграл деньги в шоу на федеральном канале. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Мальчик заработал почти 20 тысяч рублей Фото:

Алан Арангулов из Тобольска выиграл денежный приз, продемонстрировав необычный талант в шоу «Вундеркинды» на телеканале «Пятница». Эфир передачи размещен на сайте канала. Благодаря 11-летнему тоболяку его команда получила 70 тысяч рублей, а по итогу мальчику досталось без малого 20 тысяч.

«Алан Арангулов из Тобольска. Его талант — выжимать сок без соковыжималки. И он приносит своей команде 70 000 рублей», — объявил ведущий шоу, блогер Роман Каграманов.

В эфире передачи 11-летний мальчик за считанные минуты выжал сок из апельсинов, причем сделал это голыми руками. Попробовавшая повторить это соперница тоболяка — экс-участница шоу Comedy Woman, актриса Марина Федункив, не смогла справиться с задачей.

Суть шоу «Вундеркинды» в том, что приглашенные звезды должны отгадать, какими талантами обладает каждый из 10 участников-детей. Если ответ правильный, денежный приз уходит в «банк» гостей, если нет — его забирают дети, и поровну делят между собой.

По итогу выпуска с Аланом Арангуловым, в шоу победили дети. Общий приз составил 198 тысяч рублей. Таким образом, тоболяк смог получить почти 20 000.

Ранее URA.RU писало, что тюменский школьник прошел в финал федерального шоу. Одиннадцатилетний Константин Кобзев удивил жюри «Кондитера» своим тортом в виде нефтяной вышки.

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Алан Арангулов из Тобольска выиграл денежный приз, продемонстрировав необычный талант в шоу «Вундеркинды» на телеканале «Пятница». Эфир передачи размещен на сайте канала. Благодаря 11-летнему тоболяку его команда получила 70 тысяч рублей, а по итогу мальчику досталось без малого 20 тысяч. «Алан Арангулов из Тобольска. Его талант — выжимать сок без соковыжималки. И он приносит своей команде 70 000 рублей», — объявил ведущий шоу, блогер Роман Каграманов. В эфире передачи 11-летний мальчик за считанные минуты выжал сок из апельсинов, причем сделал это голыми руками. Попробовавшая повторить это соперница тоболяка — экс-участница шоу Comedy Woman, актриса Марина Федункив, не смогла справиться с задачей. Суть шоу «Вундеркинды» в том, что приглашенные звезды должны отгадать, какими талантами обладает каждый из 10 участников-детей. Если ответ правильный, денежный приз уходит в «банк» гостей, если нет — его забирают дети, и поровну делят между собой. По итогу выпуска с Аланом Арангуловым, в шоу победили дети. Общий приз составил 198 тысяч рублей. Таким образом, тоболяк смог получить почти 20 000. Ранее URA.RU писало, что тюменский школьник прошел в финал федерального шоу. Одиннадцатилетний Константин Кобзев удивил жюри «Кондитера» своим тортом в виде нефтяной вышки.
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