Бойцы, захватывавшие парковки Екатеринбурга, подключили наемников

Антон Терехин считается «свободным» уличным бойцом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Во время захвата парковок в Екатеринбурге 17 июля спортсмены, считающиеся членами ОПГ «Визовские», пригласили для координации бойцов и силовой поддержки уличного «вышибалу» Антона Терехина по прозвищу Шаман, которого называют помощником рэкетиров. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых ведомствах.

«На разборки во время нападения на одну из парковок привели Шамана. Он вел „Визовских“ в бой, но успел вовремя скрыться», — рассказал собеседник агентства.

Он предположил, что Терехина могли предупредить о вызванных отрядах полиции. Такие сообщения могли поступить как от нанимателей Шамана, так и от человека, знакомого с деятельностью правоохранительных органов.

Другой собеседник URA.RU предположил, что Шаман присутствовал на месте не столько для силовой поддержки, сколько для координации бойцов и руководства отрядом «Визовских». Он оказался ценен благодаря своему «боевому» опыту, которого не хватало большинству спортсменов.

Терехин считается одним из «свободных» уличных бойцов, которых нанимают для выполнения заданий, требующих особой физической подготовки. Например, в мае Терехин и другой уличный боец Евгений Маруняк (Маруня) якобы вывозили свердловского предпринимателя Максима Степанова в коттедж на разговор о его долгах.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Оперативный комментарий на момент публикации получить не удалось.

Нападение на парковки на улицах Патриса Лумумбы, 25, Металлургов, 60, Крауля, 168б прошло вечером 17 июля, после аналогичного налета на екатеринбургский бизнес-центр «Манхэттен». Предполагаемые члены ОПГ «Визовские» напали на сотрудников компании ООО «Титан», которой принадлежат парковки. Однако они оперативно вызвали полицейских, которые приехали с отрядом спецназа. На месте были задержаны около 20 человек. Их отправили под арест на 10 суток, а позднее возбудили уголовное дело о хулиганстве. Однако, по сообщениям источников, главари «Визовских» успели уехать из города после потасовки.