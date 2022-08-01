01 августа 2022

Губернатор Моор назвал дату своей пресс-конференции. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Моора. Тюмень, моор александр
Александр Моор ответит на вопросы журналистов 11 августа Фото:

Пресс-конференция губернатора Тюменской области Александра Моора, как ранее со ссылкой на источник писало URA.RU, пройдет 11 августа. Об этом агентству сообщили в информационном центре правительства региона.

«11 августа в 11.00 состоится ежегодная пресс-конференция Александра Моора, которая пройдет в преддверии празднования 78-й годовщины со дня образования региона. О месте проведения будет сообщено дополнительно», — сообщили в инфоцентре.

Последняя пресс-конференция главы региона состоялась 21 апреля. На ней Александр Моор рассказал о дефиците продуктов в Тюменской области, росте цен на топливо и о проблемах, связанных с санкциями против России.

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Пресс-конференция губернатора Тюменской области Александра Моора, как ранее со ссылкой на источник писало URA.RU, пройдет 11 августа. Об этом агентству сообщили в информационном центре правительства региона. «11 августа в 11.00 состоится ежегодная пресс-конференция Александра Моора, которая пройдет в преддверии празднования 78-й годовщины со дня образования региона. О месте проведения будет сообщено дополнительно», — сообщили в инфоцентре. Последняя пресс-конференция главы региона состоялась 21 апреля. На ней Александр Моор рассказал о дефиците продуктов в Тюменской области, росте цен на топливо и о проблемах, связанных с санкциями против России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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