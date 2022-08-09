СК ищет виновных в том, что ребенок травмировался в ЦПКиО Кургана

Ребенок повредил ногу из-за пробоины в покрытии скейт-парка ЦПКиО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы пожаловались в региональное следственное управление СКР на травму ребенка, полученную из-за поврежденного покрытия скейт-парка в ЦПКиО. Следователи возбудили уголовное дело и устанавливают виновных лиц, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В июле текущего года через интернет-приемную в региональное следственное управление СКР поступило обращение жительницы областного центра о травмировании ее малолетнего сына в скейт-парке, расположенном на территории ЦПКиО в Кургане. По результатам проведенной следственными органами процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.„в“ ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Курганской области.

По данным следствия, мальчик 2014 года рождения катался на трюковом самокате по площадке скейт-парка, на которой были повреждения. Наехав колесом самоката на пробоину в фанере, ребенок упал и получил серьезную травму ноги. Мать мальчика увезла его в ГБУ КОДКБ им. Красного Креста. После инцидента поврежденный фрагмент фанеры был заменен. В рамках расследования уголовного дела будут установлены лица, ответственные за содержание и ремонт данного скейт-парка, и дана юридическая оценка их действиям (бездействию).

Ранее URA.RU писало, что оборудование скейт-парка в ЦПКиО стало опасно для детей. Некоторые элементы конструкции отвалились, из-за чего школьники получают травмы. Позже эти элементы были заменены.