Мэр из ХМАО выбрал главой коммунальщиков критикуемого управленца

11 августа 2022 в 22:14 Размер текста - 17 +

Алексей Харлов утвердил на должность директора «Югорскэнергогаза» Андрея Агафонова Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Директором компании МУП «Югорскэнергогаз» утвержден Андрей Агафонов. С начала лета он исполнял обязанности главы компании и подвергался критике жителей из-за опрессовок, о чем рассказал глава Югорска Алексей Харлов в своем telegram-канале. «Сегодня официально завершен конкурс на самую „расстрельную“ должность в Югорске. Мы выбрали директора МУП „Югорскэнергогаза“. Им стал Андрей Александрович Агафонов. Исполняющим обязанности он был все „жаркие“ летние месяцы. Пережил шквал критики от жителей за промывку системы горячего водоснабжения и опрессовки», — написал Харлов в соцсети. Вместе с тем, глава Югорска рассказал, что в основном критика жителей была направлена на перебои с горячей водой. Задержка с пуском горячей воды происходила из-за коммунальных аварий при гидравлических испытаниях, так как несколько лет работы по опрессовкам проходили лишь формально. За лето проведено более 60 ремонтов сетей. Кроме того, в Югорске проводятся масштабные работы по ремонту котельных. Ранее URA.RU рассказало, что мэрию Нефтеюганска прокуратура заставила через суд принять меры к обеспечению жителей чистой водой. Властям придется заняться реконструкцией очистительных сооружений.

Директором компании МУП «Югорскэнергогаз» утвержден Андрей Агафонов. С начала лета он исполнял обязанности главы компании и подвергался критике жителей из-за опрессовок, о чем рассказал глава Югорска Алексей Харлов в своем telegram-канале. «Сегодня официально завершен конкурс на самую „расстрельную“ должность в Югорске. Мы выбрали директора МУП „Югорскэнергогаза“. Им стал Андрей Александрович Агафонов. Исполняющим обязанности он был все „жаркие“ летние месяцы. Пережил шквал критики от жителей за промывку системы горячего водоснабжения и опрессовки», — написал Харлов в соцсети. Вместе с тем, глава Югорска рассказал, что в основном критика жителей была направлена на перебои с горячей водой. Задержка с пуском горячей воды происходила из-за коммунальных аварий при гидравлических испытаниях, так как несколько лет работы по опрессовкам проходили лишь формально. За лето проведено более 60 ремонтов сетей. Кроме того, в Югорске проводятся масштабные работы по ремонту котельных. Ранее URA.RU рассказало, что мэрию Нефтеюганска прокуратура заставила через суд принять меры к обеспечению жителей чистой водой. Властям придется заняться реконструкцией очистительных сооружений.