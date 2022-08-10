10 августа 2022

Мэр из ХМАО выбрал главой коммунальщиков критикуемого управленца

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Харлов утвердил на должность директора «Югорскэнергогаза» Андрея Агафонова Фото:

Директором компании МУП «Югорскэнергогаз» утвержден Андрей Агафонов. С начала лета он исполнял обязанности главы компании и подвергался критике жителей из-за опрессовок, о чем рассказал глава Югорска Алексей Харлов в своем telegram-канале.

«Сегодня официально завершен конкурс на самую „расстрельную“ должность в Югорске. Мы выбрали директора МУП „Югорскэнергогаза“. Им стал Андрей Александрович Агафонов. Исполняющим обязанности он был все „жаркие“ летние месяцы. Пережил шквал критики от жителей за промывку системы горячего водоснабжения и опрессовки», — написал Харлов в соцсети.

Вместе с тем, глава Югорска рассказал, что в основном критика жителей была направлена на перебои с горячей водой. Задержка с пуском горячей воды происходила из-за коммунальных аварий при гидравлических испытаниях, так как несколько лет работы по опрессовкам проходили лишь формально.

За лето проведено более 60 ремонтов сетей. Кроме того, в Югорске проводятся масштабные работы по ремонту котельных.

Ранее URA.RU рассказало, что мэрию Нефтеюганска прокуратура заставила через суд принять меры к обеспечению жителей чистой водой. Властям придется заняться реконструкцией очистительных сооружений.

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Директором компании МУП «Югорскэнергогаз» утвержден Андрей Агафонов. С начала лета он исполнял обязанности главы компании и подвергался критике жителей из-за опрессовок, о чем рассказал глава Югорска Алексей Харлов в своем telegram-канале. «Сегодня официально завершен конкурс на самую „расстрельную“ должность в Югорске. Мы выбрали директора МУП „Югорскэнергогаза“. Им стал Андрей Александрович Агафонов. Исполняющим обязанности он был все „жаркие“ летние месяцы. Пережил шквал критики от жителей за промывку системы горячего водоснабжения и опрессовки», — написал Харлов в соцсети. Вместе с тем, глава Югорска рассказал, что в основном критика жителей была направлена на перебои с горячей водой. Задержка с пуском горячей воды происходила из-за коммунальных аварий при гидравлических испытаниях, так как несколько лет работы по опрессовкам проходили лишь формально. За лето проведено более 60 ремонтов сетей. Кроме того, в Югорске проводятся масштабные работы по ремонту котельных. Ранее URA.RU рассказало, что мэрию Нефтеюганска прокуратура заставила через суд принять меры к обеспечению жителей чистой водой. Властям придется заняться реконструкцией очистительных сооружений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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