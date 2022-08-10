Мэр из ХМАО выбрал главой коммунальщиков критикуемого управленца

Директором компании МУП «Югорскэнергогаз» утвержден Андрей Агафонов. С начала лета он исполнял обязанности главы компании и подвергался критике жителей из-за опрессовок, о чем рассказал глава Югорска Алексей Харлов в своем telegram-канале.
«Сегодня официально завершен конкурс на самую „расстрельную“ должность в Югорске. Мы выбрали директора МУП „Югорскэнергогаза“. Им стал Андрей Александрович Агафонов. Исполняющим обязанности он был все „жаркие“ летние месяцы. Пережил шквал критики от жителей за промывку системы горячего водоснабжения и опрессовки», — написал Харлов в соцсети.
Вместе с тем, глава Югорска рассказал, что в основном критика жителей была направлена на перебои с горячей водой. Задержка с пуском горячей воды происходила из-за коммунальных аварий при гидравлических испытаниях, так как несколько лет работы по опрессовкам проходили лишь формально.
За лето проведено более 60 ремонтов сетей. Кроме того, в Югорске проводятся масштабные работы по ремонту котельных.
Ранее URA.RU рассказало, что мэрию Нефтеюганска прокуратура заставила через суд принять меры к обеспечению жителей чистой водой. Властям придется заняться реконструкцией очистительных сооружений.
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