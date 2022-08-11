11 августа 2022

Пермяки будут массово танцевать напротив ТЦ «iMALL Эспланада»

© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль
На танцы можно прийти парой, а можно там и познакомиться Фото:

В центре Перми сегодня, 12 августа, соберутся любители социальных танцев: бачаты, сальсы и кизомбы. Это танцевальные направления для взрослых, которые ориентированы не на оттачивание мастерства, а в первую очередь на приятное времяпрепровождение. Танцевальную вечеринку в формате Open Air проводит пермская школа танцев Bachata Club.

«Погода шикарная, лето продолжается. И значит команда клуба создает сегодня карибское настроение в городе! Собирай друзей и приходи на Open Air», — написали в соцсетях танцевального клуба.

Открытая вечеринка начнется в 21:00 на эспланаде — напротив торгового центра «iMALL Эспланада». Прийти и танцевать можно всем желающим. А если настроения танцевать нет — можно просто посмотреть на зрелищные танцы.

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В центре Перми сегодня, 12 августа, соберутся любители социальных танцев: бачаты, сальсы и кизомбы. Это танцевальные направления для взрослых, которые ориентированы не на оттачивание мастерства, а в первую очередь на приятное времяпрепровождение. Танцевальную вечеринку в формате Open Air проводит пермская школа танцев Bachata Club. «Погода шикарная, лето продолжается. И значит команда клуба создает сегодня карибское настроение в городе! Собирай друзей и приходи на Open Air», — написали в соцсетях танцевального клуба. Открытая вечеринка начнется в 21:00 на эспланаде — напротив торгового центра «iMALL Эспланада». Прийти и танцевать можно всем желающим. А если настроения танцевать нет — можно просто посмотреть на зрелищные танцы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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