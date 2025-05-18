В редакцию URA.RU обратилась читательница. Она сообщила об экологической катастрофе, которую обнаружила почти в центре Перми. В районе Средней Курьи, в реке Черная, вода изменила цвет, стоит ужасный запах канализации, кругом мертвая рыба. И все эти нечистоты вытекают в Каму.
«Вонь стоит неимоверная. Рыбы пачками мертвые из речки выплывают в Каму», — пожаловалась читательница URA.RU.
По словам женщины, причина в перегруженном коллекторе. Проблему еще в конце апреля 2025 года обнаружили жители Камской долины. В компании «Новогор-Прикамье» тогда пояснили, что сеть водоотведения переполнилась из-за засора. Участок обещали прочищать с помощью спецтехники.
Однако, по заявлению пермячки, ничего из этого так и не было сделано. Между тем, ситуацией заинтересовалась Пермская межрайонная природоохранная прокуратура с привлечением специалистов Росприроднадзора. Уже организована проверка по факту попадания сточных вод в реку Кама, произведен отбор проб.
В ходе надзорных мероприятий специалисты планируют оценить исполнение ответственными лицами требований законодательства об охране вод, а также влияние сбросов на экологическую систему водного объекта. При выявлении нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.
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