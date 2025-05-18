18 мая 2025

Власти Перми объявили войну наркорекламе на стенах города

Пермяков призвали сообщать о граффити с рекламой наркотиков
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пермяков призывают сообщать о незаконных граффити через портал «Управляем вместе»
Пермяков призывают сообщать о незаконных граффити через портал «Управляем вместе» Фото:

Пермские власти объявили войну наркорекламе на стенах города — до 30 июня жители могут сообщать о запрещенных граффити через портал «Управляем вместе». Уже в этом году устранено 79% из почти 5,6 тысяч незаконных надписей, а нарушителям грозят штрафы до 100 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте администрации Перми. 

«В Пермском крае до 30 июня проходит акция „Чистые стены“, направленная на выявление и ликвидацию граффити с рекламой наркотиков. Жители могут сообщать о таких надписях через портал „Управляем вместе“. С начала 2025 года года выявлено 5588 незаконных рисунков, из которых удалено 4394 (79%)», — рассказали в мэрии.

Специалисты административно-технической инспекции и районных администраций проводят рейды по выявлению запрещенных надписей на фасадах зданий, остановках и дорожных знаках. За нанесение надписей, графических рисунков и иных изображений предусмотрены штрафы: до 5 тысяч рублей для граждан, до 50 тысяч для должностных лиц и до 100 тысяч рублей для организаций. Неустранение надписей в срок грозит штрафами до 2, 10 и 50 тысяч рублей соответственно.

Ранее в Перми уже были введены более строгие правила размещения граффити и муралов на центральных улицах города — для нанесения таких изображений на фасадах зданий и заборах требуется согласование с муниципалитетом. Власти определили 51 улицу особого градостроительного значения, где под запрет попала не только реклама наркотиков, но и любая другая реклама, включая социальную и логотипы компаний.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермские власти объявили войну наркорекламе на стенах города — до 30 июня жители могут сообщать о запрещенных граффити через портал «Управляем вместе». Уже в этом году устранено 79% из почти 5,6 тысяч незаконных надписей, а нарушителям грозят штрафы до 100 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте администрации Перми.  «В Пермском крае до 30 июня проходит акция „Чистые стены“, направленная на выявление и ликвидацию граффити с рекламой наркотиков. Жители могут сообщать о таких надписях через портал „Управляем вместе“. С начала 2025 года года выявлено 5588 незаконных рисунков, из которых удалено 4394 (79%)», — рассказали в мэрии. Специалисты административно-технической инспекции и районных администраций проводят рейды по выявлению запрещенных надписей на фасадах зданий, остановках и дорожных знаках. За нанесение надписей, графических рисунков и иных изображений предусмотрены штрафы: до 5 тысяч рублей для граждан, до 50 тысяч для должностных лиц и до 100 тысяч рублей для организаций. Неустранение надписей в срок грозит штрафами до 2, 10 и 50 тысяч рублей соответственно. Ранее в Перми уже были введены более строгие правила размещения граффити и муралов на центральных улицах города — для нанесения таких изображений на фасадах зданий и заборах требуется согласование с муниципалитетом. Власти определили 51 улицу особого градостроительного значения, где под запрет попала не только реклама наркотиков, но и любая другая реклама, включая социальную и логотипы компаний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...