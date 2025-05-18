Власти Перми объявили войну наркорекламе на стенах города

Пермские власти объявили войну наркорекламе на стенах города — до 30 июня жители могут сообщать о запрещенных граффити через портал «Управляем вместе». Уже в этом году устранено 79% из почти 5,6 тысяч незаконных надписей, а нарушителям грозят штрафы до 100 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте администрации Перми.
«В Пермском крае до 30 июня проходит акция „Чистые стены“, направленная на выявление и ликвидацию граффити с рекламой наркотиков. Жители могут сообщать о таких надписях через портал „Управляем вместе“. С начала 2025 года года выявлено 5588 незаконных рисунков, из которых удалено 4394 (79%)», — рассказали в мэрии.
Специалисты административно-технической инспекции и районных администраций проводят рейды по выявлению запрещенных надписей на фасадах зданий, остановках и дорожных знаках. За нанесение надписей, графических рисунков и иных изображений предусмотрены штрафы: до 5 тысяч рублей для граждан, до 50 тысяч для должностных лиц и до 100 тысяч рублей для организаций. Неустранение надписей в срок грозит штрафами до 2, 10 и 50 тысяч рублей соответственно.
Ранее в Перми уже были введены более строгие правила размещения граффити и муралов на центральных улицах города — для нанесения таких изображений на фасадах зданий и заборах требуется согласование с муниципалитетом. Власти определили 51 улицу особого градостроительного значения, где под запрет попала не только реклама наркотиков, но и любая другая реклама, включая социальную и логотипы компаний.
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