Коммунальщики прокомментировали ситуацию со странным цветом пермской реки и мертвой рыбой. Ранее URA.RU писало о том, что в районе Средней Курьи, в реке Черная, жительница заметила, что вода изменила цвет, там стоит ужасный запах канализации. И все эти нечистоты вытекают в Каму.
«Аварийной бригадой „Новогора“ зафиксирован серьезный засор на коллекторе системы водоотведения в районе улицы Спешилова (в Камской долине), из-за которого произошел выход воды на поверхность. По результатам обследования участка установлено, что некоторые колодцы на этом участке сети водоотведения завалены грунтом и твердыми отходами со строительной площадки, расположенной рядом. Это и стало причиной нарушения работы коллектора. Трубопроводы из-за твердого мусора оказались заужены, что и привело к выходу стоков на поверхность», — пояснили URA.RU в пресс-службе компании «Новогор-Прикамье».
Там добавили, что подрядчики застройщика уже проводят очистку и промывку трубопроводов в этом микрорайоне. Полностью устранить причину засора будет возможно после подготовки подъездных путей для спецтехники к колодцам. Специалисты также организуют работу по прочистке колодцев, проводят дополнительные промывки прилегающих участков сети и камер насосной станции, куда попадают остатки отходов в большом объеме. По коллектору в районе улицы Спешилова сточные воды транспортируются из микрорайона Гайва на насосную станцию, а затем на очистные сооружения.
Также URA.RU сообщало о том, что ситуацией уже заинтересовалась Пермская межрайонная природоохранная прокуратура с привлечением специалистов Росприроднадзора. Организована проверка по факту попадания сточных вод в реку Кама, произведен отбор проб.
В ходе надзорных мероприятий специалисты оценят исполнение ответственными лицами требований законодательства об охране вод, а также влияние сбросов на экологическую систему водного объекта. При выявлении нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.
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