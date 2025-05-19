В пермской глубинке власти утаили от минЖКХ информацию об аварийном жилом доме

Пермская прокуратура уличила власти в сокрытии информации об аварийном доме
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Дом признан аварийным и подлежащим сносу (архивное фото)
Дом признан аварийным и подлежащим сносу (архивное фото) Фото:

В селе Коса Пермского края власти не предоставили в установленный срок в региональное министерство ЖКХ информацию об аварийном жилом доме. Это выяснилось в ходе прокурорской проверки, сообщается на сайте краевой прокуратуры. По информации надзорного органа, речь идет о доме №136 по улице Ленина. Он был признан аварийным и подлежащим сносу в январе текущего года.

«Многоквартирный дом №136, расположенный по улице Ленина, в с. Коса в январе 2025 года признан аварийным и подлежащим сносу. Однако соответствующая информация в министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края в установленный 30-дневный срок не направлена», — сообщает прокуратура Прикамья.

По итогам проверки Светлану Захарченко, которая ранее исполняла обязанности главы муниципалитета, привлекли к административной ответственности в виде предупреждения. Ранее в Кизеле прокуратура нашла опасные дома, которые власти отказались признавать аварийными.

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В селе Коса Пермского края власти не предоставили в установленный срок в региональное министерство ЖКХ информацию об аварийном жилом доме. Это выяснилось в ходе прокурорской проверки, сообщается на сайте краевой прокуратуры. По информации надзорного органа, речь идет о доме №136 по улице Ленина. Он был признан аварийным и подлежащим сносу в январе текущего года. «Многоквартирный дом №136, расположенный по улице Ленина, в с. Коса в январе 2025 года признан аварийным и подлежащим сносу. Однако соответствующая информация в министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края в установленный 30-дневный срок не направлена», — сообщает прокуратура Прикамья. По итогам проверки Светлану Захарченко, которая ранее исполняла обязанности главы муниципалитета, привлекли к административной ответственности в виде предупреждения. Ранее в Кизеле прокуратура нашла опасные дома, которые власти отказались признавать аварийными.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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