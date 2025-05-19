В пермской глубинке власти утаили от минЖКХ информацию об аварийном жилом доме

В селе Коса Пермского края власти не предоставили в установленный срок в региональное министерство ЖКХ информацию об аварийном жилом доме. Это выяснилось в ходе прокурорской проверки, сообщается на сайте краевой прокуратуры. По информации надзорного органа, речь идет о доме №136 по улице Ленина. Он был признан аварийным и подлежащим сносу в январе текущего года.
«Многоквартирный дом №136, расположенный по улице Ленина, в с. Коса в январе 2025 года признан аварийным и подлежащим сносу. Однако соответствующая информация в министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края в установленный 30-дневный срок не направлена», — сообщает прокуратура Прикамья.
По итогам проверки Светлану Захарченко, которая ранее исполняла обязанности главы муниципалитета, привлекли к административной ответственности в виде предупреждения. Ранее в Кизеле прокуратура нашла опасные дома, которые власти отказались признавать аварийными.
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