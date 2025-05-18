Четыре дня хорового марафона ждут пермяков на фестивале «Млада a cappella»

В Перми впервые пройдет Международный хоровой фестиваль «Млада a cappella Пермь». Мероприятие состоится с 29 мая по 1 июня 2025 года, сообщается на сайте мэрии.
«С 29 мая по 1 июня в Перми состоится фестиваль хоровой музыки „Млада a cappella Пермь“. В нем примут участие коллективы из России, Китая и Беларуси. Фестиваль объединит порядка 500 артистов и станет одним из крупнейших культурных событий этого года», — сообщается на сайте администрации Перми.
Хедлайнером мероприятия станет академический хор «Млада». Главная художественная особенность фестиваля заключается в исполнении хоровой музыки a cappella. Основная цель — сохранить и развить традиции массового хорового исполнительства. Большинство мероприятий фестиваля пройдут на открытых площадках города и будут бесплатны для всех желающих.
Программа фестиваля:
- 29 мая в 19:00 – «Концерт Дружбы» в Органном зале Пермской филармонии (6+).
- 30 мая в 19:00 – открытие на эспланаде (площадь перед Театром-Театром).
- 31 мая с 14:00 – выступления на четырех площадках: эспланада, амфитеатр на набережной, парки «Счастье есть» и им. Чехова.
- 1 июня в 19:00 – закрытие в амфитеатре на набережной с участием детского ансамбля «Отражение».
Участники из разных городов России:
- камерный хор молодежи «Bel Canto» (Омск),
- хор Университета Лобачевского (Нижний Новгород),
- хор выпускников «Лира» (Санкт-Петербург),
- камерный хор «Голос Вам» (Москва),
- хор Санкт-Петербургского Горного университета императрицы Екатерины II «Монтем»,
- студенческий хор «Perpetuum mobile» (Москва),
- женский хор «Девчата» (Тверь).
Участники из Перми и Пермского края:
- народный академический хор студентов ПГНИУ,
- хор «Апрель» ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания»,
- пермский хор «Сирень» Дома Учителя,
- Полазненский русский народный хор,
- ансамбль народной песни «Карповчанка» из Кудымкара.
Специальными гостями станут хоровой коллектив старших классов из китайского города-побратима Циндао, Камерный хор Salutaris из города-побратима Минска. Также в числе участников заявлен российский коллектив — Народный хор «Казачьи напевы» из Северодонецка.
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