18 мая 2025

Четыре дня хорового марафона ждут пермяков на фестивале «Млада a cappella»

Фестиваль хоровой музыки «Млада a cappella Пермь» пройдет с 29 мая по 1 июня
© Служба новостей «URA.RU»
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Хедлайнер фестиваля – академический хор «Млада»
Хедлайнер фестиваля – академический хор «Млада» Фото:

В Перми впервые пройдет Международный хоровой фестиваль «Млада a cappella Пермь». Мероприятие состоится с 29 мая по 1 июня 2025 года, сообщается на сайте мэрии. 

«С 29 мая по 1 июня в Перми состоится фестиваль хоровой музыки „Млада a cappella Пермь“. В нем примут участие коллективы из России, Китая и Беларуси. Фестиваль объединит порядка 500 артистов и станет одним из крупнейших культурных событий этого года», — сообщается на сайте администрации Перми.

Хедлайнером мероприятия станет академический хор «Млада». Главная художественная особенность фестиваля заключается в исполнении хоровой музыки a cappella. Основная цель — сохранить и развить традиции массового хорового исполнительства. Большинство мероприятий фестиваля пройдут на открытых площадках города и будут бесплатны для всех желающих.

Программа фестиваля:

  • 29 мая в 19:00 – «Концерт Дружбы» в Органном зале Пермской филармонии (6+).
  • 30 мая в 19:00 – открытие на эспланаде (площадь перед Театром-Театром).
  • 31 мая с 14:00 – выступления на четырех площадках: эспланада, амфитеатр на набережной, парки «Счастье есть» и им. Чехова.
  • 1 июня в 19:00 – закрытие в амфитеатре на набережной с участием детского ансамбля «Отражение».

Участники из разных городов России:

  • камерный хор молодежи «Bel Canto» (Омск),
  • хор Университета Лобачевского (Нижний Новгород),
  • хор выпускников «Лира» (Санкт-Петербург),
  • камерный хор «Голос Вам» (Москва),
  • хор Санкт-Петербургского Горного университета императрицы Екатерины II «Монтем»,
  • студенческий хор «Perpetuum mobile» (Москва),
  • женский хор «Девчата» (Тверь).

Участники из Перми и Пермского края:

  • народный академический хор студентов ПГНИУ,
  • хор «Апрель» ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания»,
  • пермский хор «Сирень» Дома Учителя,
  • Полазненский русский народный хор,
  • ансамбль народной песни «Карповчанка» из Кудымкара.

Специальными гостями станут хоровой коллектив старших классов из китайского города-побратима Циндао, Камерный хор Salutaris из города-побратима Минска. Также в числе участников заявлен российский коллектив — Народный хор «Казачьи напевы» из Северодонецка.

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В Перми впервые пройдет Международный хоровой фестиваль «Млада a cappella Пермь». Мероприятие состоится с 29 мая по 1 июня 2025 года, сообщается на сайте мэрии.  «С 29 мая по 1 июня в Перми состоится фестиваль хоровой музыки „Млада a cappella Пермь“. В нем примут участие коллективы из России, Китая и Беларуси. Фестиваль объединит порядка 500 артистов и станет одним из крупнейших культурных событий этого года», — сообщается на сайте администрации Перми. Хедлайнером мероприятия станет академический хор «Млада». Главная художественная особенность фестиваля заключается в исполнении хоровой музыки a cappella. Основная цель — сохранить и развить традиции массового хорового исполнительства. Большинство мероприятий фестиваля пройдут на открытых площадках города и будут бесплатны для всех желающих. Программа фестиваля: Участники из разных городов России: Участники из Перми и Пермского края: Специальными гостями станут хоровой коллектив старших классов из китайского города-побратима Циндао, Камерный хор Salutaris из города-побратима Минска. Также в числе участников заявлен российский коллектив — Народный хор «Казачьи напевы» из Северодонецка.
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