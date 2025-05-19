Стало известно, сколько человек отдохнуло в санаториях Пермского края в 2024 году

Санаторные учреждения Пермского края в 2024 году приняли 170 тысяч гостей, что на 20,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Совокупное число мест в санаториях региона превысило 7 тысяч.
«Пермский край занял восьмое место среди российских субъектов по количеству туристов, предпочитающих отдых в санаториях. В десятку регионов-лидеров по востребованности санаторно-курортного отдыха также вошли: Краснодарский и Ставропольский край, Крым, Московская область, Башкортостан, Алтайский край, Татарстан, а также Тюменская и Челябинская области», — сказано на портале Санатории-России.рф.
Ранее URA.RU сообщало о том, что жителей Перми возмутила стоимость путевок в санатории. Отдых в пермских здравницах стоит дороже, чем в других регионах. В январе 2025 года средняя стоимость путевки составила 5,4 тысячи рублей в сутки.
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